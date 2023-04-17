الهدف التاسع.. كهربا يهز شباك سموحة في الدوري بعد أن سجل أمامهم في الكأس

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - كهربا

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وبعد أن تقدم الأهلي أمام سموحة بهدف محمد شريف في الشوط الأول، سجل كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
تخطى عدد أهدافه في الدوري الموسم الماضي.. محمد شريف يهز شباك سموحة تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم

وسبق لكهربا أن سجل في شباك سموحة في كأس مصر في أولى مبارياته بعد العودة من الإيقاف.

الهدف هو التاسع لكهربا هذا الموسم مع الأهلي من عودته للمشاركة بعد نهاية فترة الإيقاف.

ونجح كهربا في تسجيل 4 أهداف في الدوري المصري، ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا، وهدف في كأس مصر.

الأهلي سموحة الدوري المصري كهربا
نرشح لكم
إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير الأهلي: غرامة مالية كبيرة على الشناوي مؤتمر كولر: حققنا المطلوب أمام سموحة.. وتصرف الشناوي غير مبرر الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابتي زيزو ومصطفى شلبي
أخر الأخبار
إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة 9 دقيقة | الدوري المصري
مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 12 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة 27 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير 35 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: الجميع بحاجة للتحسن.. وموعد وصول المساعد الأجنبي 56 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: غرامة مالية كبيرة على الشناوي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: حققنا المطلوب أمام سموحة.. وتصرف الشناوي غير مبرر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك