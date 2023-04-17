الهدف التاسع.. بعد أن سجل أمامهم في الكأس كهربا يهز شباك سموحة بالدوري

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وبعد أن تقدم الأهلي أمام سموحة بهدف محمد شريف في الشوط الأول، سجل كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسبق لكهربا أن سجل في شباك سموحة في كأس مصر في أولى مبارياته بعد العودة من الإيقاف.

الهدف هو التاسع لكهربا هذا الموسم مع الأهلي من عودته للمشاركة بعد نهاية فترة الإيقاف.

ونجح كهربا في تسجيل 4 أهداف في الدوري المصري، ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا، وهدف في كأس مصر.

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