تخطى عدد أهدافه في الدوري الموسم الماضي.. محمد شريف يهز شباك سموحة

سجل محمد شريف مهاجم الأهلي هدف تقدم فريقه أمام سموحة في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتقدم الأهلي أمام سموحة بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة 28 بعدما استلم كرة عرضية وسدد بإتقان في شباك الهاني سليمان.

وأصبح ذلك الهدف هو الثامن لمهاجم الأهلي الموسم الجاري في الدوري ليتجاوز عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي في المسابقة.

ولعب محمد شريف الموسم الجاري مع الأهلي 30 مباراة بمختلف البطولات. سجل خلالها 11 هدفا.

ومنذ انضمامه للأهلي كان أكثر موسم سجل فيه شريف أهدافا في الدوري هو 2020-2021 وحينما هز الشباك 20 مرة.

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