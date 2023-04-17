انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) المقاولون العرب.. تعادل قاتل

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

الزمالك ضد المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الــ 26 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق92. جوووول قااتل للمقاولون العرب عن طريق فادي فريد بعد خطأ فادح من حسام عبد المجيد.

ق76. تبديلان للزمالك بدخول محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا بدلا من ناصر منسي ودونجا.

ق63. تبديل جديد للزمالك بسبب الإصابة بخروج مصطفى شلبي ودخول يوسف أسامة نبيه.

ق57. جوووول الثاني للزمالك عن طريق مصطفى شلبي

ق55. ركلة جزااء للزمالك عن بعد عرقلة مصطفى شلبي داخل المنطقة.

ق52. خروج أحمد سيد زيزو للإصابة ودخول سيف فاروق جعفر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33. جوووول التعادل للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد رمية تماس نفذها حمزة المثلوثي.

ق24. جوووول أول للمقاولون العرب عن طريق جون أوكلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق5. العارضة تمنع الهدف الأول للزمالك من تسديدة صاروخية من دونجا.

ق3. عرضية من المثلوثي نحو ناصر منسي الذي يلعب رأسية سهلة في يد محمود أبو السعود.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
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