مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. العارضة تمنع الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب في الجولة الــ 26 من الدوري المصري الممتاز.

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ق5. العارضة تمنع الهدف الأول للزمالك من تسديدة صاروخية من دونجا.

ق3. عرضية من المثلوثي نحو ناصر منسي الذي يلعب رأسية سهلة في يد محمود أبو السعود.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل