تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
أعلن شوقي غريب مدرب المقاولون العرب تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك بعد قليل.
ويحل المقاولون العرب ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.
ويلعب المقاولون العرب بخماسي في وسط الملعب ضد الزمالك، بينما يقود جون أوكلي خط الهجوم.
وجاء تشكيل المقاولون العرب بالكامل كالتالي:
الحارس: محمود أبو السعود.
الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء.
الوسط:لويس إدوارد هينسرتوزا - محمد مجلي – أحمد الشيمي – أحمد عاطف - جوزيف أوشايا.
الهجوم: أمادو نياس – جون أوكلي.
ويحتل المقاولون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. العارضة تمنع الأول تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة جديد للأحمر تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس مواعيد مباريات الإثنين 17 أبريل 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك في الدوري خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة