تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

أعلن شوقي غريب مدرب المقاولون العرب تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك بعد قليل.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على الزمالك باستاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب المقاولون العرب بخماسي في وسط الملعب ضد الزمالك، بينما يقود جون أوكلي خط الهجوم.

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وجاء تشكيل المقاولون العرب بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء.

الوسط:لويس إدوارد هينسرتوزا - محمد مجلي – أحمد الشيمي – أحمد عاطف - جوزيف أوشايا.

الهجوم: أمادو نياس – جون أوكلي.

ويحتل المقاولون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
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