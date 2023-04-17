مؤتمر أنشيلوتي: تأثير الشمس؟ أريد اللعب في أي وقت.. وريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن اللعب في الشمس لا يمثّل مشكلة كبيرة، ردًا على تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام تشيلسي مساء الثلاثاء في إياب دوري أبطال أوروبا.

وتطرق أنشيلوتي إلى تاريخ ريال مدريد الكبير في دوري أبطال أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم أقصى ما لدى الفريق في الإياب أمام فريقه الأسبق.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين دون رد قبل حوالي أسبوع.

وجاءت وقائع المؤتمر الصحفي كالآتي:

كيف حال الفريق؟

"نحن جاهزون ولدينا الحافز كما هو الوضع دومًا. إنها مباراة مهمة في بطولة مهمة. يجب أن نلعب مباراة كاملة، يتبقى لنا 90 دقيقة وكل شيء وارد في هذه البطولة. نحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا".

هل وصلت أخيرًا إلى التشكيل المثالي؟ وهل يمكن أن يجد كامافينجا نفسه في مركز الظهير الأيسر؟

"من الصعب تحديد التشكيل الأساسي. يمكن أن تفكر في ذلك يومًا ما، ولكن بعدها يشارك الذين لا يلعبون كثيرًا ويقدمون مستوى مميزًا وعندها تغيّر فكرتك. قائمتي تجعلني أغير أفكاري كثيرًا، والتفكير في امتلاك 11 لاعبًا أساسيًا هو تقليل من بقية اللاعبين".

"كامافينجا يؤدي جيدًا، يمكن أن يلعب غدًا كظهير أيسر".

هل اللعب في الشمس يؤثر على نتيجة المباريات؟

"بالنسبة لنا أهم شيء اللعب. هناك فرق معتادة أكثر على اللعب في المساء. لكن لو أوجب عليك جدول المباريات اللعب في الرابعة أو الثانية ظهرًا، فيجب أن تكون مستعدًا".

ما رأيك في نزول رئيس تشيلسي لغرفة خلع الملابس؟

"أعتقد أن ذلك يمكن أن يحفز اللاعبين. تشيلسي لا يمر بفترة جيدة وهذا ربما يحفز اللاعبين على اللعب جيدًا. إنها لافتة جيدة. لو دخل رئيسنا غرفة خلع الملابس بعد كل مباراة فسأكون مرتاحًا. لديه حق معرفة أسباب القرارات الفنية".

منذ 10 سنوات كان ريال مدريد يحتفل بوصوله لمرحلة نصف النهائي. هل تعتقد الآن أن المتطلبات ارتفعت؟

"في هذا النادي نعرف جيدًا ما يتوجب علينا فعله، ولا أقصد هنا الفوز دائمًا، وإنما المنافسة حتى النهاية بأقصى طاقة لدينا. ربما نكون محظوظين بلعب نصف النهائي أو النهائي مرة أخرى، ولكن يجب أن نسير خطوة بخطوة. لو وصلنا نصف النهائي فذلك يعني أننا قمنا بعمل جيد".

كيبا قال إن ريال مدريد هو ملك هذه المسابقة. هل تشعرون أنكم الملوك؟

"بسبب تاريخ البطولة، هذا النادي هو ملك دوري أبطال أوروبا، ونحن جزء من هذا النادي الذي فاز 14 مرة بدوري الأبطال. نود أن نضخّم هذا التاريخ بالفوز مرة أخرى".

ما رأيك فيما قاله لابورتا؟

"لم أشاهد المؤتمر لأننا كنا مسافرين. إنها مسألة تحت التحقيق، وبالتالي لن أقول رأيي".

هل تنوي تكرار تشكيل الذهاب؟ هل تحدثت مع ناتشو أنه لن يكون أساسيًا؟

"بالطبع يمكن أن يتأثر إن لم يشارك، لو كررت تشكيل الذهاب فسيتأثر سيبايوس وناتشو وأسينسيو وكل من لم يشاركوا. ولكن في هذه اللحظة هناك أكثر من 11 لاعبًا يمكنهم اللعب".

هل أنت حزين بسبب الوضع السيئ لـ تشيلسي؟ وما حظوظ تدريبك البرازيل؟

"قلت في إسبانيا إنني لا أريد الحديث عن وضعي. لدي عقد حتى 2024 وأود أن أستمر في ريال مدريد".

"تشيلسي يمر بفترة صعبة، ولكني أفكر أنهم أمام فرصة هائلة، يجب أن نلعب بأقصى طاقة أمامهم غدًا".

ما موقف ريال مدريد من ضم جود بيلينجهام؟

"للأسف بيلينجهام لاعب في دورتموند ولا أحب الحديث عن لاعبين في أندية أخرى. آسف".

هل توني كروس أكثر راحة في مركز لاعب الوسط المتأخر؟

"مركزه لم يتغير كثيرًا، لأن سيطرته على الكرة لا تتغير وقراراته في بناء اللعب وفي الدفاع لا تتغير. لعب كروس متأخرا في الوسط يوجب علينا القيام بعمل دفاعي جماعي قوي، لو لم يدافع الأحد عشر لاعبًا فلدينا مشكلة".

هل سيجدد كروس عقده؟

"إنه أسطورة. مستواه البدني والذهني مميز للغاية. كما قال سابقًا، يود أن ينهي مسيرته الكروية في ريال مدريد".

هل كنت تود الفوز بنتيجة أكبر من 2-0 ذهابًا؟ وهل تفضل مواجهة مانشستر سيتي أم بايرن ميونيخ؟

"قدمنا أفضل ما لدينا في المباراة الماضية. نستعد جيدًا لمباراة الغد وسنحاول الوصول لنصف النهائي لنرى بعدها ما سيحدث".