مؤتمر أنشيلوتي: تأثير الشمس؟ أريد اللعب في أي وقت.. وريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن اللعب في الشمس لا يمثّل مشكلة كبيرة، ردًا على تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام تشيلسي مساء الثلاثاء في إياب دوري أبطال أوروبا.

وتطرق أنشيلوتي إلى تاريخ ريال مدريد الكبير في دوري أبطال أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم أقصى ما لدى الفريق في الإياب أمام فريقه الأسبق.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين دون رد قبل حوالي أسبوع.

وجاءت وقائع المؤتمر الصحفي كالآتي:

كيف حال الفريق؟

"نحن جاهزون ولدينا الحافز كما هو الوضع دومًا. إنها مباراة مهمة في بطولة مهمة. يجب أن نلعب مباراة كاملة، يتبقى لنا 90 دقيقة وكل شيء وارد في هذه البطولة. نحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا".

هل وصلت أخيرًا إلى التشكيل المثالي؟ وهل يمكن أن يجد كامافينجا نفسه في مركز الظهير الأيسر؟

"من الصعب تحديد التشكيل الأساسي. يمكن أن تفكر في ذلك يومًا ما، ولكن بعدها يشارك الذين لا يلعبون كثيرًا ويقدمون مستوى مميزًا وعندها تغيّر فكرتك. قائمتي تجعلني أغير أفكاري كثيرًا، والتفكير في امتلاك 11 لاعبًا أساسيًا هو تقليل من بقية اللاعبين".

"كامافينجا يؤدي جيدًا، يمكن أن يلعب غدًا كظهير أيسر".

هل اللعب في الشمس يؤثر على نتيجة المباريات؟

"بالنسبة لنا أهم شيء اللعب. هناك فرق معتادة أكثر على اللعب في المساء. لكن لو أوجب عليك جدول المباريات اللعب في الرابعة أو الثانية ظهرًا، فيجب أن تكون مستعدًا".

ما رأيك في نزول رئيس تشيلسي لغرفة خلع الملابس؟

"أعتقد أن ذلك يمكن أن يحفز اللاعبين. تشيلسي لا يمر بفترة جيدة وهذا ربما يحفز اللاعبين على اللعب جيدًا. إنها لافتة جيدة. لو دخل رئيسنا غرفة خلع الملابس بعد كل مباراة فسأكون مرتاحًا. لديه حق معرفة أسباب القرارات الفنية".

منذ 10 سنوات كان ريال مدريد يحتفل بوصوله لمرحلة نصف النهائي. هل تعتقد الآن أن المتطلبات ارتفعت؟

"في هذا النادي نعرف جيدًا ما يتوجب علينا فعله، ولا أقصد هنا الفوز دائمًا، وإنما المنافسة حتى النهاية بأقصى طاقة لدينا. ربما نكون محظوظين بلعب نصف النهائي أو النهائي مرة أخرى، ولكن يجب أن نسير خطوة بخطوة. لو وصلنا نصف النهائي فذلك يعني أننا قمنا بعمل جيد".

كيبا قال إن ريال مدريد هو ملك هذه المسابقة. هل تشعرون أنكم الملوك؟

"بسبب تاريخ البطولة، هذا النادي هو ملك دوري أبطال أوروبا، ونحن جزء من هذا النادي الذي فاز 14 مرة بدوري الأبطال. نود أن نضخّم هذا التاريخ بالفوز مرة أخرى".

ما رأيك فيما قاله لابورتا؟

"لم أشاهد المؤتمر لأننا كنا مسافرين. إنها مسألة تحت التحقيق، وبالتالي لن أقول رأيي".

هل تنوي تكرار تشكيل الذهاب؟ هل تحدثت مع ناتشو أنه لن يكون أساسيًا؟

"بالطبع يمكن أن يتأثر إن لم يشارك، لو كررت تشكيل الذهاب فسيتأثر سيبايوس وناتشو وأسينسيو وكل من لم يشاركوا. ولكن في هذه اللحظة هناك أكثر من 11 لاعبًا يمكنهم اللعب".

هل أنت حزين بسبب الوضع السيئ لـ تشيلسي؟ وما حظوظ تدريبك البرازيل؟

"قلت في إسبانيا إنني لا أريد الحديث عن وضعي. لدي عقد حتى 2024 وأود أن أستمر في ريال مدريد".

"تشيلسي يمر بفترة صعبة، ولكني أفكر أنهم أمام فرصة هائلة، يجب أن نلعب بأقصى طاقة أمامهم غدًا".

ما موقف ريال مدريد من ضم جود بيلينجهام؟

"للأسف بيلينجهام لاعب في دورتموند ولا أحب الحديث عن لاعبين في أندية أخرى. آسف".

هل توني كروس أكثر راحة في مركز لاعب الوسط المتأخر؟

"مركزه لم يتغير كثيرًا، لأن سيطرته على الكرة لا تتغير وقراراته في بناء اللعب وفي الدفاع لا تتغير. لعب كروس متأخرا في الوسط يوجب علينا القيام بعمل دفاعي جماعي قوي، لو لم يدافع الأحد عشر لاعبًا فلدينا مشكلة".

هل سيجدد كروس عقده؟

"إنه أسطورة. مستواه البدني والذهني مميز للغاية. كما قال سابقًا، يود أن ينهي مسيرته الكروية في ريال مدريد".

هل كنت تود الفوز بنتيجة أكبر من 2-0 ذهابًا؟ وهل تفضل مواجهة مانشستر سيتي أم بايرن ميونيخ؟

"قدمنا أفضل ما لدينا في المباراة الماضية. نستعد جيدًا لمباراة الغد وسنحاول الوصول لنصف النهائي لنرى بعدها ما سيحدث".

ريال مدريد أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا تشيلسي
نرشح لكم
مؤتمر ميليتاو: أنا في طريقي لأصير الأفضل في العالم.. وإيقاف فينيسيوس شبه مستحيل مؤتمر لامبارد: لا شيء أفضل من الفوز أمام ريال مدريد.. وهذا سر تفوقهم أوروبيا مؤتمر كيبا: تشيلسي يجب أن يؤمن بحظوظه أمام ريال مدريد.. وتعليق على حديث بويلي جوارديولا: أزمة ماني وساني ستجعل بايرن أكثر خطورة تشكيل حرس الحدود - ثلاثي دفاعي ضد الزمالك.. وزيكو يجاور فلانتينو في الهجوم بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا اعتذار واستبعاد محتمل.. بايرن يقترب من حل أزمة لكمة ماني لـ ساني
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد المقاولون العرب 12 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) (0) ليفربول.. رودريجو يهدد 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: تأثير الشمس؟ أريد اللعب في أي وقت.. وريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - سموحة ضد الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم 56 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك