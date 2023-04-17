تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سموحة - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود حسام حسن هجوم سموحة في التشكيل الذي أعلنه أحمد سامي ويجاوره حسين فيصل ومصطفى سعد.

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ويقضي كل من حسام حسن ومصطفى سعد الموسم معاران من صفوف الأهلي إلى سموحة.

وجاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: أحمد جمال - أحمد حكم – أحمد شوشة – محمد سعيد.

الوسط: محمود حليمو – مالك باعيو – دوكو دودو.

الهجوم: مصطفى سعد - حسام حسن – حسين فيصل.

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

الأهلي سموحة الدوري المصري الممتاز
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