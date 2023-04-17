مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(2) الأهلي.. طرد الشناوي
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 26 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــ
ق 92: طرد الشناوي بعد ضرب أحمد حكم لاعب سموحة
ق 80: نزول أحمد قندوسي ومحمد أشرف بدلا من خالد عبد الفتاح والسولية
ق 78: شريف يهدر الثالث والهاني يتألق
ق 71: نزول طاهر ورأفت خليل وخروج بيرسي تاو وكهربا
ق 66: جوووول كهربا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 64: فرصة خطيرة من تاو
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 35: الشناوي يتألق أمام حسام حسن
ق 28: جووووول محمد شريف والأول
ق 15: الهاني سليمان يبعد تسديدة قوية من السولية
ق 5: فرصة خطيرة من شريف وسقوط الهاني سليمان
ق 2: كهربا يهدر من داخل الستة ياردات بعد تمريرة من ديانج
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الهدف التاسع.. بعد أن سجل أمامهم في الكأس كهربا يهز شباك سموحة بالدوري تخطى عدد أهدافه في الدوري الموسم الماضي.. محمد شريف يهز شباك سموحة انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) المقاولون العرب.. تعادل قاتل تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس