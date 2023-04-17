مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة جديد للأحمر
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 26 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــ
ق 15: الهاني سليمان يبعد تسديدة قوية من السولية
ق 5: فرصة خطيرة من شريف وسقوط الهاني سليمان
ق 2: كهربا يهدر من داخل الستة ياردات بعد تمريرة من ديانج
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) المقاولون العرب.. العارضة تمنع الأول تشكيل المقاولون - ثلاثي في الدفاع وأوكلي يقود الهجوم لمواجهة الزمالك تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس مواعيد مباريات الإثنين 17 أبريل 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك في الدوري خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة