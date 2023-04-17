مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة جديد للأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 26 من الدوري المصري.

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ق 15: الهاني سليمان يبعد تسديدة قوية من السولية

ق 5: فرصة خطيرة من شريف وسقوط الهاني سليمان

ق 2: كهربا يهدر من داخل الستة ياردات بعد تمريرة من ديانج

انطلاق المباراة