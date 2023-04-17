انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر
الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 26 من الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 92: طرد الشناوي بعد ضرب أحمد حكم لاعب سموحة
ق 80: نزول أحمد قندوسي ومحمد أشرف بدلا من خالد عبد الفتاح والسولية
ق 78: شريف يهدر الثالث والهاني يتألق
ق 71: نزول طاهر ورأفت خليل وخروج بيرسي تاو وكهربا
ق 66: جوووول كهربا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 64: فرصة خطيرة من تاو
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 35: الشناوي يتألق أمام حسام حسن
ق 28: جووووول محمد شريف والأول
ق 15: الهاني سليمان يبعد تسديدة قوية من السولية
ق 5: فرصة خطيرة من شريف وسقوط الهاني سليمان
ق 2: كهربا يهدر من داخل الستة ياردات بعد تمريرة من ديانج
انطلاق المباراة
نرشح لكم
إدارة مركب محمد الخامس: أخبار نقل مباراة الأهلي أمام الرجاء مغلوطة.. المشكلة في مدرج فقط ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينفرد بالمركز الثالث وشريف يقتحم صراع المقدمة مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. والقنوات الناقلة أحمد سامي: فارق الإمكانيات بين سموحة والأهلي كبير الأهلي: غرامة مالية كبيرة على الشناوي مؤتمر كولر: حققنا المطلوب أمام سموحة.. وتصرف الشناوي غير مبرر الزمالك يعلن التشخيص المبدئي لإصابتي زيزو ومصطفى شلبي