انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد الأهلي في الجولة 26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 92: طرد الشناوي بعد ضرب أحمد حكم لاعب سموحة

ق 80: نزول أحمد قندوسي ومحمد أشرف بدلا من خالد عبد الفتاح والسولية

ق 78: شريف يهدر الثالث والهاني يتألق

ق 71: نزول طاهر ورأفت خليل وخروج بيرسي تاو وكهربا

ق 66: جوووول كهربا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 64: فرصة خطيرة من تاو

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 35: الشناوي يتألق أمام حسام حسن

ق 28: جووووول محمد شريف والأول

ق 15: الهاني سليمان يبعد تسديدة قوية من السولية

ق 5: فرصة خطيرة من شريف وسقوط الهاني سليمان

ق 2: كهربا يهدر من داخل الستة ياردات بعد تمريرة من ديانج

انطلاق المباراة

الأهلي سموحة الدوري المصري
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