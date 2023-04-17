مؤتمر ميليتاو: أنا في طريقي لأصير الأفضل في العالم.. وإيقاف فينيسيوس شبه مستحيل

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:01

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو - ريال مدريد

يعتقد إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد أنه في طريقه ليصبح أفضل مدافع في العالم.

ميليتاو ظهر في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة فريقه أمام تشيلسي مساء الثلاثاء في ستامفورد بريدج، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشاد ميليتاو بزميله ومواطنه فينيسيوس جونيور وأوضح أن إيقافه يكاد يكون مستحيلًا.

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كما تطرق إلى مستقبل مديره الفني كارلو أنشيلوتي، واسترجع بدايته الصعبة بقميص ريال مدريد في وجود رافاييل فاران وسيرخيو راموس.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابًا في سانتياجو برنابيو قبل حوالي أسبوع بهدفين دون رد.

وقائع المؤتمر الصحفي:

ماذا يتوجب على ريال مدريد فعله غدًا ليتأهل؟

"يتوجب أن نفعل نفس ما فعلناه سابقًا. نظهر بشكل جيد ويجب علينا المواصلة. مباراة الغد ستكون صعبة".

هل يمكن إيقاف فينيسيوس جونيور؟

"اللعب أمام فينيسيوس… إنه أحد أفضل اللاعبين. إيقافه شبه مستحيل، لأنه لا يتوقف عن الركض".

ما هي أكبر نقاط قوة تشيلسي؟

"إنه فريق كبير، من الصعب للغاية تسجيل الأهداف أمامه في ملعبه. سيتوجب علينا العمل بجد مثلما حدث في الذهاب".

هل أنت أفضل مدافع في العالم؟

"أعتقد أنني أسير في هذا الطريق. عندما وصلت ريال مدريد كان وضعي صعبًا بسبب اللاعبين الكبار في نفسي مركزي، لكن شيئًا فشيئًا أثبت قدراتي واليوم أظهر بمستوى مميز".

ما الذي بات مطلوبًا منك بعد رحيل سيرخيو راموس؟

"التركيز. الوضع كان صعبًا عليّ في البداية، لكن بمساعدة زملائي والمدرب سارت الأمور على ما يرام. يجب أن أواصل العمل والتطور".

هل يقلقك أن تشيلسي كاد أن يقلب المباراة في الموسم الماضي؟

"بالطبع! لدينا أسبقية ولكننا ندخل هذا الإياب بهدف الفوز ولا شيء آخر. ستكون مباراة صعبة، ولو فكرنا في شيء مختلف فسيتعقد الوضع".

ما هي أهمية أنشيلوتي بالنسبة لك؟

"إنه يساعدني ويعلمني الكثير، يتحدث معي كل الأيام تقريبًا. أود أن أواصل التعلم منه، يعلمني شيئًا جديدًا كل يوم".

وكيف تقيّم فريق تشيلسي؟.

"تشيلسي دافع بقوة في المباراة الأولى، يمتلك لاعبين كبار ولا يمكننا أن نخفق أمامه. في مباريات دوري أبطال أوروبا يفوز الفريق الذي يهدر فرصًا أقل. يجب أن نظهر بنفس مستوى مباراة الذهاب".

ما هي صفات المدافع العصري؟

"يجب أن تتدرب كثيرًا بسبب كثرة المهاجمين المميزين الآن. يجب أن تمتلك أفضل مستوى لك في كل مباراة وأن تكون مستعدًا. أفعل ذلك بصورة جيدًا".

هل ترى نفسك مستعدًا لقيادة دفاع البرازيل؟

"بالطبع. أسير في هذا الطريق. أعمل بجد وهذا هو هدفي، لن أتوقف".

ماذا تقول لـ أنشيلوتي في النكات بشأن توليه تدريب البرازيل؟

"لقد تحدث المدرب عن ذلك، لديه عقد هنا ويريد المواصلة".

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