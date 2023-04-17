كيكر: بايرن ميونيخ يخطط للتخلص من ماني

ترغب إدارة بايرن ميونيخ في التخلي عن لاعبها السنغالي ساديو ماني بنهاية الموسم الحالي، حسب صحيفة كيكر.

ووقعت مشاجرة قوية بين ساديو ماني ولوروا ساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي، ليتم إيقاف ماني عن مباراة هوفينهايم وتغريمه ماليا من قبل النادي.

ومن الناحية الرياضية، لا يراه توماس توخيل المدير الفني مناسبا لخططه مع بعض الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها داخل الفريق.

ولا تبدو علاقة ماني مع زملاءه في الفريق جيدة بالشكل الكافي أيضا.

وبناء على هذه الأسباب، فإن إدارة بايرن ميونيخ ستحاول بيع ماني في الصيف المقبل.

ماني انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي قادما من صفوف ليفربول، ليسجل 11 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 32 مباراة.

وبحسب موقع "Football Insider" فإن ماني يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، ولن يمانع التواجد مع ليفربول مجددا.

وينتهي تعاقد ماني مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2025.

ماذا حدث بين ماني وساني؟

وقعت مشاجرة قوية بين ماني وساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي.

وخسر بايرن بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه لوروا ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وكانت شفة ساني تنزف بعد المشاجرة، وتدخل باقي الفريق ليتم إبعاد الثنائي في غرفة خلع الملابس.

وقرر بعدها بايرن إيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم وتغريمه ماليا.