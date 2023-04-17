دفعة كبيرة.. ثلاثي برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد

عاد الثلاثي فرينكي دي يونج وبيدري وعثمان ديمبيلي للمشاركة في مران برشلونة بعد التعافي من الإصابة.

بيدري كان قد أصيب خلال مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الماضي.

اللاعب كان قد تعافى من الإصابة ولكنه تعرض لانتكاسة قبل مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

وأصيب دي يونج بتزمق بسيط في فخذه الأيمن خلال مواجهة ريال مدريد يوم 19 مارس في الدوري الإسباني.

وشارك بعدها في التدريبات يوم 2 أبريل الجاري قبل أن يشعر بعدم راحة خلالها ويتجدد غيابه لأسبوعين.

وتعرض ديمبيلي للإصابة أمام جيرونا في 28 يناير الماضي وذلك في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ولم يسجل برشلونة أي هدف في آخر 290 دقيقة لعبها في جميع المسابقات، أمام جيرونا وخيتافي في الدوري، وريال مدريد في كأس الملك، بجانب آخر 20 دقيقة من مواجهة إلتشي.