دفعة كبيرة.. ثلاثي برشلونة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

دي يونج وديمبيلي في تدريبات برشلونة

عاد الثلاثي فرينكي دي يونج وبيدري وعثمان ديمبيلي للمشاركة في مران برشلونة بعد التعافي من الإصابة.

بيدري كان قد أصيب خلال مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي يوم 16 فبراير الماضي.

اللاعب كان قد تعافى من الإصابة ولكنه تعرض لانتكاسة قبل مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كيبا: تشيلسي يجب أن يؤمن بحظوظه أمام ريال مدريد.. وتعليق على حديث بويلي تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا مؤتمر لامبارد: لا شيء أفضل من الفوز أمام ريال مدريد.. وهذا سر تفوقهم أوروبيا تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس

No description available.

وأصيب دي يونج بتزمق بسيط في فخذه الأيمن خلال مواجهة ريال مدريد يوم 19 مارس في الدوري الإسباني.

وشارك بعدها في التدريبات يوم 2 أبريل الجاري قبل أن يشعر بعدم راحة خلالها ويتجدد غيابه لأسبوعين.

No description available.

وتعرض ديمبيلي للإصابة أمام جيرونا في 28 يناير الماضي وذلك في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ولم يسجل برشلونة أي هدف في آخر 290 دقيقة لعبها في جميع المسابقات، أمام جيرونا وخيتافي في الدوري، وريال مدريد في كأس الملك، بجانب آخر 20 دقيقة من مواجهة إلتشي.

برشلونة عثمان ديمبيلي الدوري الإسباني فرينكي دي يونج
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد ضد ليفربول مؤتمر أنشيلوتي: تأثير الشمس؟ أريد اللعب في أي وقت.. وريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا مؤتمر ميليتاو: أنا في طريقي لأصير الأفضل في العالم.. وإيقاف فينيسيوس شبه مستحيل تشكيل ليفربول - كلوب بنفس القوام الأساسي أمام ليدز.. وعودة دياز بعد 190 يوما سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان كيكر: بايرن ميونيخ يخطط للتخلص من ماني مؤتمر لامبارد: لا شيء أفضل من الفوز أمام ريال مدريد.. وهذا سر تفوقهم أوروبيا مؤتمر كيبا: تشيلسي يجب أن يؤمن بحظوظه أمام ريال مدريد.. وتعليق على حديث بويلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد ضد ليفربول دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: تأثير الشمس؟ أريد اللعب في أي وقت.. وريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي 12 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - سموحة ضد الأهلي 17 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون 44 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ميليتاو: أنا في طريقي لأصير الأفضل في العالم.. وإيقاف فينيسيوس شبه مستحيل 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - كلوب بنفس القوام الأساسي أمام ليدز.. وعودة دياز بعد 190 يوما 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك