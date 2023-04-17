مؤتمر لامبارد: لا شيء أفضل من الفوز أمام ريال مدريد.. وهذا سر تفوقهم أوروبيا

شدد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن فريقه يجب أن يكون في قمة تركيزه أمام ريال مدريد، مشيرا إلى أنه لا توجد فرصة أفضل من الغد لتحسين الصورة.

ويستضيف تشيلسي نظيره ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابا في سنتياجو بيرنابيو بهدفين دون مقابل.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "نحن لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه، لا أعتقد أن أي شيء سيكون أفضل من الفوز بمباراة الغد. بالنظر إلى النتيجة والفريق الذي نواجهه،علينا أن نكافح بقوة وهذا بالطبع سيكون مميزا".

وأضاف عن تواجد تود بويلي مالك النادي في غرفة الملابس "أنا متفهم لذلك، ربما كان هناك بعض الانتقادات لمالكنا القديم لعدم حضوره للمباريات. أتذكر اللحظات التي كنت فيها لاعبا وكان الملاك يأتون إلى غرف تبديل الملابس وأتذكر أنني كنت سعيدا".

وتابع "لا أعتقد أنه شيء سيء، كان لديّ أشيائي لأقولها والمالك يريد أن يأتي ويكون إيجابيا ويتحدث إلى اللاعبين. يمكنهم فعل ذلك فهو يظهر شغفا وهذا هو أول شيء أحبه".

وتوجه تود بويلي إلى غرفة ملابس تشيلسي بعد الهزيمة من برايتون في الجولة الأخيرة من الدوري بهدفين مقابل هدف واحد للحديث مع اللاعبين.

وواصل "ليس لدي شك في أن الأجواء ستكون إيجابية مع بداية المباراة، ويجب أن نظهر رغبة حقيقية لكي تستمر. حان الوقت الآن للاستفادة من دعم الجماهير لأنهم يستطيعون مساعدتنا".

واستطرد عن فرص تشيلسي "أعتقد أن كل شيء ممكن في كرة القدم، نستحق أن نكون هنا في هذه المرحلة من المنافسة. نحتاج لأن نكون في قمة تركيزنا ونقدم كل ما لدينا".

واستكمل عن أسباب تفوق ريال مدريد في دوري الأبطال "لا أعرف بالضبط قصة ريال مدريد، لكن كشخص متابع من الخارج لديهم مدرب رائع ويستحق الكثير من الثناء. لديهم مجموعة من اللاعبين الذين كانوا هنا لفترة طويلة جدا ولديهم خبرات كبيرة، بجانب الموهبة وأخلاقيات العمل ومهارات القيادة. مودريتش وكروس وبنزيمة وغيرهم، لديهم تركيبة من اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة والموهبة والحسم".

وأتم "سنعطي كل شيء لدينا، كل مباراة تلعبها مع تشيلسي هي فرصة. يجب أن تكون جميع المباريات القادمة قرصة كبيرة للمضي قدمًا لأننا جميعًا نريد إثبات ذلك. من المهم أن نواصل العمل حتى النهاية".

يذكر أن تشيلسي لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات لعبها في جميع المسابقات، متلقيا أربع هزائم مع تعادلين.