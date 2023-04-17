تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد فاركو

أعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي علي معلول وحسين الشحات للراحة، ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، وحمدي فتحي بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

في الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية - مروان عطية

في الهجوم: محمد شريف - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو

دكة البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد قندوسي - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - رأفت خليل - أحمد نبيل كوكا

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 50 نقطة، ويأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويدير طارق مجدي مباراة سموحة والأهلي التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاونه كل من شريف عبد الله وشهاب راشد، وصبري إبراهيم حكما رابعا، والثنائي حسام عزب وهيثم الشريف للفيديو.

وتولى طارق مجدي إدارة مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام فاركو وفاز الأحمر بثنائية دون رد.

كما أدار مباراة واحدة لفريق سموحة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 17 أبريل في استاد برج العرب في الإسكندرية.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 1".

وسوف يعلق على المباراة أيمن الكاشف.

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