تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 20:08

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تشكيله الأول مع الزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك السباعي أحمد فتوح، وعبد الله جمعة، ومحمد عبد الشافي، وعمر جابر، ومحمود شبانة، وعمرو السيسي، وسامسون أكينيولا.

وتواجد حاتم محمد "سكر" في مكان أحمد فتوح كتغيير وحيد عن تشكيل الزمالك الذي واجه حرس الحدود في المباراة الأخيرة.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: مباراة الرجاء والأهلي مهددة بالنقل خارج ملعب محمد الخامس مؤتمر كيبا: تشيلسي يجب أن يؤمن بحظوظه أمام ريال مدريد.. وتعليق على حديث بويلي من أفضل لاعب عربي وإفريقي؟ نجم المغرب يختار بين صلاح ومحرز تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم محمد "سكر" - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: نبيل عماد - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

أما المقاولون فيأتي في المركز السادس بـ35 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين في استاد القاهرة.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 2".

وسوف يعلق على المباراة حاتم بطيشة.

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب تحكيميا.

ويعاونه كل من أسامة السيد وطارق مصطفى، وحسني سلطان حكما رابعا.

والثنائي علاء صبري ومحمد عبد العزيز للفيديو.

الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب تشكيل الزمالك
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سموحة ضد الأهلي تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم مواعيد مباريات الإثنين 17 أبريل 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك في الدوري خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون
أخر الأخبار
تشكيل سموحة - مصطفى سعد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي 5 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - سموحة ضد الأهلي 10 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - كهربا أساسي أمام سموحة.. وعودة عبد المنعم 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون 37 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ميليتاو: أنا في طريقي لأصير الأفضل في العالم.. وإيقاف فينيسيوس شبه مستحيل 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - كلوب بنفس القوام الأساسي أمام ليدز.. وعودة دياز بعد 190 يوما 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان ساعة | الدوري الإنجليزي
كيكر: بايرن ميونيخ يخطط للتخلص من ماني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك