تشكيل أوسوريو الأول مع الزمالك - سكر ظهير أيسر أمام المقاولون

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تشكيله الأول مع الزمالك أمام المقاولون العرب في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك السباعي أحمد فتوح، وعبد الله جمعة، ومحمد عبد الشافي، وعمر جابر، ومحمود شبانة، وعمرو السيسي، وسامسون أكينيولا.

وتواجد حاتم محمد "سكر" في مكان أحمد فتوح كتغيير وحيد عن تشكيل الزمالك الذي واجه حرس الحدود في المباراة الأخيرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حاتم محمد "سكر" - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: نبيل عماد - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

أما المقاولون فيأتي في المركز السادس بـ35 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الإثنين في استاد القاهرة.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 2".

وسوف يعلق على المباراة حاتم بطيشة.

ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب تحكيميا.

ويعاونه كل من أسامة السيد وطارق مصطفى، وحسني سلطان حكما رابعا.

والثنائي علاء صبري ومحمد عبد العزيز للفيديو.