مؤتمر كيبا: تشيلسي يجب أن يؤمن بحظوظه أمام ريال مدريد.. وتعليق على حديث بويلي

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

كيبا أريزابالاجا - وست هام ضد تشيلسي

يرى الحارس الإسباني كيبا ان فريقه تشيلسي عليه أن يؤمن بحظوظه للنهاية في مواجهة ريال مدريد وأن يخلق المزيد من الفرص أمام منافس صعب.

ويستضيف تشيلسي نظيره ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابا في سنتياجو بيرنابيو بهدفين دون مقابل.

وقال كيبا في المؤتمر الصحفي: "إنها مباراة كبيرة، نلعب على أرضنا ولن تكون سهلة. نحن بحاجة إلى أداء جيد ولا يمكننا أن نفرط في التفكير، علينا أن نمضي خطوة بخطوة. إنه دوري أبطال أوروبا وربع النهائي".

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وأضاف "أعتقد أنه موسم إيجابي بالنسبة لي فقد لعبت 15 مباراة في آخر موسمين. الآن لعبت أكثر وأشعر أنني بحالة جيدة وأستمتع بالتواجد على أرض الملعب. الموسم بشكل عام ليس الأفضل لكنني شخصيا أعتقد أنني سعيد بموسمي".

وتابع "لم نفكر كثيرا في ضربات الجزاء لهذه المباراة، أعتقد أننا كنا نركز في العديد من الأشياء الأخرى. إذا وصلت إليها فنحن نعرف كل شيء، لدينا مجموعة من المنفذين الجيدين لركلات الجزاء يتدربون خلال الأسابيع الماضية وليس اليوم فقط".

وواصل "نحن بحاجة إلى أداء أفضل مما قدمنا في بيرنابيو ونحتاج للسيطرة على الهجمات المرتدة وخلق المزيد من الفرص بالتأكيد وتسجيل الأهداف".

واستطرد عن حديث تود بويلي مالك النادي بعد المباراة الأخيرة "يأتي تود إلى غرف تغيير الملابس في كل مباراة، كان يتحدث معنا بشكل مختلف. لن أقول ما قاله لكن من الطبيعي أن يأتي إلى غرفة تغيير الملابس. آمل أن نتمكن غدًا من إشراك جميع المشجعين وإيجاد الأجواء المختلفة التي نحتاجها في هذه المباراة".

وتوجه تود بويلي إلى غرفة ملابس تشيلسي بعد الهزيمة من برايتون في الجولة الأخيرة من الدوري بهدفين مقابل هدف واحد للحديث مع اللاعبين.

واستكمل "نأمل أن نتمكن من الصعود، كنا متقدمين في سنتياجو بيرنابيو الموسم الماضي 3-0 ولم نصعد في النهاية ولكن من الواضح أنه ليس بالأمر السهل ، لقد كان حلما. لم نمر في النهاية ولكن هذا يظهر أنه يمكننا القيام بذلك".

وأكمل "ربما نحن لسنا في أفضل حالاتنا. إنه ليس موسما جيدا بالنسبة لنا، نحتاج أن نؤمن بأنفسنا حتى النهاية. يمكن أن يحدث العودة وعلينا أن نعتقد أنه يمكن أن يحدث غدا وان نبذل قصارى جهدنا".

وأتم عن إيقاف فينيسيوس جونيور "من الواضح أن لدينا خطة كفريق. إنها رياضة جماعية، الأمر لا يتعلق بلاعب واحد لنواجهه. علينا أن نعمل كفريق واحد لإيقاف فينيسيوس وجميع اللاعبين الآخرين".

يذكر أن تشيلسي لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات لعبها في جميع المسابقات، متلقيا أربع هزائم مع تعادلين.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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