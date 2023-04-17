تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا

يرى محمود حسن تريزيجيه أنه لم يكن محظوظا بعدم التسجيل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة، مشيرا إلى أن طرابزون سبور سيواصل القتال في الدوري حتى نهاية الموسم.

وعاد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور للمشاركة مع فريقه في تعادله مع ضيفه بشكتاش بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري التركي.

وقال تريزيجيه في تصريحات نقلتها صحيفة CNN التركية: " كانت مباراة صعبة علينا وعلى بشكتاش، قدمنا أداء جيدا والجمنع قاتل للوصول للهدف ولكننا لم نفز في النهاية. أتمنى أن نواصل القتال بنفس الشكل مستقبلا".

وأضاف "إصابتي لم تكن طفيفة واستمرت 6 أسابيع، يمكنني القول أنني أجبرت نفسي على العودة. حاولت فعل كل شيء لمساعدة الفريق، كان بإمكاني تسجيل هدفين أوثلاثة لكن لسوء الحظ لم أتمكن من ذلك".

وتابع "سنواصل المحاولة في الدوري التركي بنفس المستوى، والباقي في يد الله".

وأتم "ظهرنا بمستوى جيد مع المدرب السابق وفاز باللقب الموسم الماضي، لكن في بعض الأحيان يتعرض البطل لانخفاض المستوى بعدها ولكننا سنحاول تعويض ذلك في الأسابيع المتبقية".

وعاد الجناح المصري في الوقت المناسب في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمر وإدين فيشكا في مباراة الفريق ضد باشاك شهير الجولة الماضية.

وحل تريزيجيه في الدقيقة 56 على حساب برونو بيريس.

التعادل السلبي ترك طرابزون حامل اللقب في المركز السادس برصيد 45 نقطة، بفارق 21 نقطة عن جالاتاسراي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وكان تريزيجيه قد أصيب خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع قبل أن يعود للتواجد على مقاعد البدلاء.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ماذا قدم تريزيجيه أمام بشكتاش؟

دقائق اللعب: 34

لمسات الكرة: 23

التمريرات الصحيحة: 4 من 8

دقة التمرير: 50%

العرضيات الصحيحة: 0 من 2

التسديدات على المرمى: 2 من 2

المراوغات الناجحة: 3 من 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 7

فقدان الاستحواذ: 8

الاعتراضات: 1

التدخلات: 2