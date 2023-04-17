برشلونة يوضح إصابة سيرجي روبرتو

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه سيرجي روبرتو.

وأصيب سيرجي روبرتو في الدقائق الأولى من المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع خيتافي 0-0 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة سيرجي روبرتو في عضلات الفخذ الأيسر".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

عاد برشلونة من ملعب مضيفه خيتافي بنقطة بعدما تعادل معه بلا أهداف ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة المسابقة، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

التعادل السلبي هو الثاني على التوالي لبرشلونة.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يسجل فيها برشلونة.