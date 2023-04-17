أليجري: نستحق الخسارة أمام ساسولو

يؤمن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس بأن فريقه يستحق الخسارة أمام ساسولو.

خسر يوفنتوس مباراته الثانية على التوالي في الدوري أمام ساساولو بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان يجب أن نلعب بشكل مختلف عن الذي ظهرنا به، لم نكن جيدين في الشوط الأول على وجه الخصوص".

وأضاف "في الدقائق الأولى من اللقاء، كنا هادئين للغاية ولم نهاجم المساحات بشكل كافٍ، وفي الشوط الثاني أدت التغييرات إلى رد فعل حتى لو لم تكن كافية".

وأوضح "كان بإمكاننا التعادل بعد التأخر في النتيجة، لكن الهزيمة مستحقة".

وتابع "كنا نود أن نرتقي في جدول الدوري الإيطالي، وأن نقترب أكثر من ميلان وإنتر، لكن هذا لم يحدث".

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.

وشدد "علينا مواصلة العمل من أجل التحسن لأن هذه كانت فرصة جيدة لتقليص الفجوة في الترتيب".

وأتم "علينا تحسين أسلوبنا في المباريات وتجنب فقدان التركيز في اللحظات الحاسمة من أي مباراة".

وسجل هدف المباراة الوحيد جريجوري في الدقيقة 61، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من نيكولو فاجيولي في التشتيت.

وخرج اللاعب الشاب بعدها ليظهر باكيا على مقاعد البدلاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه.

وأصبح ديفريل رابع لاعب فرنسي يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي بعد ديفيد تريزيجيه (123) وميشيل بلاتيني (68) وسيريل تيريو (66)..

بذلك يحقق ساسولو فوزه الثالث تاريخيا على يوفنتوس في 21 مباراة جمعت بين الفريقين، مقابل 15 فوز للبيانكونيري وثلاثة تعادلات.

ونجح ساسولو في الفوز على ميلان وأتلانتا ويوفي وروما في الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 40 في المركز العاشر.