جوارديولا: أزمة ماني وساني ستجعل بايرن أكثر خطورة

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الأزمة التي حدثت في صفوف بايرن ميونيخ مؤخرا بين ساديو ماني وزميله ليروي ساني ستزيد قوة البافاري وليس العكس.

ويحل سيتي ضيفا على بايرن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعدما فاز في الذهاب 3-0 في مباراة شهدت اشتباكا بالأيدي بين ماني وساني عقبب نهايتها.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أزمة ساديو ماني وليروي ساني ستجعل بايرن أكثر خطورة بكل تأكيد".

وأضاف "في بعض الأحيان تحتاج إلى حدوث خلاف من أجل لم شمل الفريق أكثر، أنا متأكد من ذلك، هذه ليست نقطة ضعف لبايرن، لكنها نقطة قوة".

وأعلن بايرن إيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم في الدوري وتغريمه بسبب لكم زميله، ومن المرجح أن يغيب عن لقاء سيتي.

وتابع "أعرف بايرن ميونيخ جيدا، يمكنني تخيل الموقف يوم الأربعاء، أفضل أداء لبايرن سيكون أمام مانشستر سيتي".

وشدد المدرب الإسباني "علينا أن نذهب إلى هناك بكل قوة للفوز بالمباراة، من أجل تسجيل الأهداف والفوز".

وواصل "هذه هي العقلية التي سألعب بها، وأريد وضع ذلك في عقول اللاعبين".

وأكمل بيب "نحتاج للكثير من الطاقة يوم الأربعاء، ولكن الطاقة تأتي من العقل أولا، وليس من الأقدام".

وأوضح "إذا ذهبنا إلى هناك ولعبنا بشكل سلبي سنعاني، فهم قادرون على فعل ما فعلناه في مباراة الذهاب بملعب الاتحاد".

وأتم "أعتقد أن الفوز بالصراعات الثنائية سيكون مفتاح المواجهة المقبلة ضد بايرن، علينا أن نكون أقوياء في مثل هذه المواقف".