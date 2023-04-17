اسكواش - تراجع مصطفى عسل مركزين.. وتقدم نور الشربيني في التصنيف العالمي

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

علي فرج - نور الشربيني - بطولة بريطانيا اسكواش

تراجع مصطفى عسل مركزين في التصنيف العالمي الاسبوعي لرجال الاسكواش.

بينما تقدم كل من نور الشربيني وعلي فرج في التصنيف العالمي بعد تتويج الثنائي بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة.

وكان علي فرج ونور الشربيني قد توجا بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش أحد أعرق بطولات اللعبة، أمس الأحد.

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وتأثر مصطفى عسل بقرار منظمة اللاعبين المحترفين PSA بإيقافه ستة أسابيع وغيابه عن بطولتي أوبتاسيا وبريطانيا المفتوحة.

وتراجع عسل في التصنيف من المركز الأول إلى الثالث.

وتصدر البيروفي دييجو إلياس التصنيف العالمي كأول لاعب من أمريكا الجنوبية، بينما يحل الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثاني.

وجاء تصنيف اللاعبين المصريين كالآتي:

3- مصطفى عسل

4- علي فرج

6- مروان الشوربجي

7- طارق مؤمن

9- مازن هشام

بينما السيدات:

1- نوران جوهر

2- نور الشربيني

3- هانيا الحمامي

6- نور الطيب

9- روان العربي

ومن المقرر أن تعود نور الشربيني إلى قمة التصنيف العالمي يوم 8 مايو المقبل بعد تتويجها بلقب بريطانيا المفتوحة.

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