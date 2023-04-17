موندو ديبورتيفو: تحويل قضية اعتداء فالفيردي على باينا إلى لجنة المسابقات

قررت لجنة مكافحة العنف التابعة للشرطة الوطنية في إسبانيا تحويل قضية اعتداء فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على أليكس باينا لاعب فياريال إلى لجنة المسابقات.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات ما إذا كان الأمر من اختصاصها أم لأ لتوقيع العقوبة المناسبة أو استمرار التحقيقات في الشكوى المقدمة من باينا ونادي فياريال ضد فالفيردي.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن توجه فالفيردي بلكم باينا في الوجه عقب مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن لجنة مكافحة العنف قررت نقل القضية إلى لجنة المسابقات.

ومن المنتظر أن تقرر لجنة المسابقات ما إذا كان الأمر من اختصاصها أم لا بمجرد تلقي الشكوى سيتم تعيين قاضي تحقيق للحصول على أقوال الأطراف المعنية.

وأشار التقرير إلى أن العقوبة التي سيتعرض لها فالفيردي حال اختصاص لجنة المسابقات ستكون الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة خلال شهر واحد كحد أقصى من بدء الإجراءات لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وكشف التقرير أنه بغض النظر عن المسار الرياضي للقضية، لا يزال هناك مسار آخر مفتوحا بعد شكوى باينا ونادي فياريال ضد فالفيردي في مركز الشرطة.

ماذا حدث

فاز فياريال على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني، لا يتذكر أحد أحداثها بسبب ما وقع في موقف السيارات بعدها بدقائق.

وذكرت العديد من التقارير الإسبانية وشهود العيان أن فالفيردي توجه إلى باينا ووجّه إليه لكمة قوية تركت وجهه متورمًا.

وصرخ فالفيردي أثناء اللكم: "الآن كرر ما قلته في الملعب بشأن ابني مرة أخرى".

وأوضحت صحيفة "ماركا" نقلًا عن مصدر مقرب من فالفيردي أن بداية الأزمة ترجع إلى مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا بشهر يناير الماضي.

وذكر المصدر أن باينا تدخّل بقوة على فالفيردي يومها ثم قال له: "ابك الآن، فابن لن يُولد".

حدث ذلك تزامنًا مع الأزمة الصحية لـ مينا بونينو شريكة فالفيردي التي كانت مهددة بفقدان حملها، بل ذكرت بعد التقارير أنها فقدت الجنين بالفعل.

لكن بعد عدة أسابيع أعلنت بونينو أن الفترة الصعبة مرت وأن الجنين بخير، ليكون الشريكان في انتظار طفل آخر بعد بينيسيو.

وقرر نادي فياريال عدم التقدم ببلاغ ضد ريال مدريد، لكنه سيدعم لاعبه في قراره.