مواعيد مباريات الإثنين 17 أبريل 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك في الدوري

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

تنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

لمتابعة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
روما يكتسح أودينيزي ويقترب أكثر من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا لقبه الأول كمدرب.. ألبيرت رييرا يحصد الدوري السلوفيني على حساب العملاق ماريبور المباراة الثالثة له في الدوري.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والمقاولون خطأ نتيجته بكاء.. يوفنتوس يخسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام ساسولو

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب على استاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل الأهلي ضيفا على سموحة باستاد برج العرب في نفس التوقيت.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس1.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على ليدز في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كرة سلة

تنطلق منافسات نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.

ويلعب الأهلي ضد الجزيرة في الثامنة والنصف مساء.

بينما المباراة الأخرى بين الزمالك والاتحاد في العاشرة والنصف مساء.

وتقام جميع المباريات على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتذاع عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.

الدوري المصري الأهلي الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: يحق لـ الأهلي التظلم على إيقاف كهربا وسيتم تعليق العقوبة المباريات الـ 12 للإيقاف.. كهربا مهدد بالغياب مرتين أمام الزمالك مصدر قانوني بـ الأهلي لـ في الجول: لجنة الانضباط أبلغتنا بإيقاف كهربا 12 مباراة
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: إنتر لا يفكر في استمرار لوكاكو 2 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الإثنين 17 أبريل 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك في الدوري 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الأهلي ويتوج بلقب الدوري الثاني على التوالي 8 ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد والنتائج 9 ساعة | كرة سلة
خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة 10 ساعة | الدوري المصري
بعد التراجع للمركز الأخير.. هيرتا برلين يستعين بنجمه المجري في ولاية ثالثة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي 10 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 4 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي