مواعيد مباريات الإثنين 17 أبريل 2023.. مواجهتا الأهلي والزمالك في الدوري

تنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب على استاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل الأهلي ضيفا على سموحة باستاد برج العرب في نفس التوقيت.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس1.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على ليدز في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كرة سلة

تنطلق منافسات نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة.

ويلعب الأهلي ضد الجزيرة في الثامنة والنصف مساء.

بينما المباراة الأخرى بين الزمالك والاتحاد في العاشرة والنصف مساء.

وتقام جميع المباريات على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتذاع عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.