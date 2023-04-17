كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الأهلي ويتوج بلقب الدوري الثاني على التوالي

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 02:48

كتب : FilGoal

الزمالك بطل دوري الطائرة

تغلب الزمالك على الأهلي في المباراة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة بمجموع الأشواط 3-2.

وقلب الأهلي تأخره بشوطين، إلى تعادل بشوطين لمثلهما قبل اللجوء للشوط الخامس.

وفاز الزمالك بأول شوطين بنتيجتي 25-20 و26-24.

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فيما فاز الأهلي بالشوطين الثالث والرابع بنتيجتي 25-23 و25-12.

ولكن الزمالك تمكن من حسم الشوط الخامس بنتيجة 15-13، بعد أن كان الأهلي متقدما بفارق 3 نقاط عند 11-8.

ولعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال، وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بنتيجة 3-1 في الأشواط خلال المباراة الأولى.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، فعاد الزمالك وقلب تأخره فائزا بالأشواط التالية، الثاني والثالث والرابع، بنتائج 29-27 و26-24 و25-22.

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

على الجانب الآخر فاز طلائع الجيش بالمركز الثالث في دوري الكرة الطائرة بتغلبه على سموحة في المباراة الثانية بنتيجة 3-2 في الأشواط، مكررا فوزه بنفس النتيجة في المباراة الأولى.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري، ورفع رصيده من ألقاب الدوري إلى 28، بينما فاز الأهلي بلقب دوري الكرة الطائرة 33 مرة.

وبذلك يحقق الزمالك دوري الكرة الطائرة الثاني على التوالي، للمرة الأولى منذ عامي 1997 و1998.

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