كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد والنتائج

تغلب فريق الأهلي لكرة السلة "سيدات" على هليوبوليس بنتيجة 76-43 في نهائي كأس مصر.

وتقدم الأهلي في الربع الأول بنتيجة 16-13 وعمق تفوقه في الثاني بنتيجة 40-20، وفي الربع الثالث تفوق الأهلي بنتيجة 53-35.

وحصلت ميرال أشرف لاعبة النادي الأهلي على لقب أفضل لاعبة في المباراة بعد أن نجحت في تسجيل 9 نقاط وصناعة 5 فرص للتسجيل ساهمت بهم في فوز فريقها.

على الجانب الآخر تأهل الجزيرة إلى المباراة النهائية بالفوز على سبورتنج بنتيجة 79-71.

وتقدم الجزيرة بنتيجة 19-16 في الربع الأول، ثم تعادل سبورتنج بنتيجة 35-35، قبل أن يتقدم الجزيرة مجددا في الربع الثلث

وتقام المباراة النهائية لكأس مصر "سيدات" يوم الثلاثاء المقبل 18 أبريل بين الأهلي والجزيرة في الساعة 11:30 مساء.

على أن يسبق النهائي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين سبورتنج وهليوبوليس في تمام الساعة التاسعة مساء.