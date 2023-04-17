خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة

علم FilGoal.com بغيابات النادي الأهلي عن المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الشياطين الحمر كل من: الظهير التونسي علي معلول والجناح حسين الشحات ولاعب الوسط حمدي فتحي.

وتواجد معلول ولكنه لم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث حصل على راحة.

كما غاب حسين الشحات عن مران اليوم.

واستمر غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يتدرب السبت أو الأحد.

ونال فتحي راحة من الجهاز الفني لغيابه التلقائي عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 50 نقطة، ويأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويدير طارق مجدي مباراة سموحة والأهلي التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاونه كل من شريف عبد الله وشهاب راشد، وصبري إبراهيم حكما رابعا، والثنائي حسام عزب وهيثم الشريف للفيديو.

وتولى طارق مجدي إدارة مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام فاركو وفاز الأحمر بثنائية دون رد.

كما أدار مباراة واحدة لفريق سموحة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 17 أبريل في استاد برج العرب في الإسكندرية.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 1".

وسوف يعلق على المباراة أيمن الكاشف.