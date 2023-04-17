خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 01:09

كتب : أحمد الخولي

علي معلول يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد فاركو

علم FilGoal.com بغيابات النادي الأهلي عن المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الشياطين الحمر كل من: الظهير التونسي علي معلول والجناح حسين الشحات ولاعب الوسط حمدي فتحي.

وتواجد معلول ولكنه لم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث حصل على راحة.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: يحق لـ الأهلي التظلم على إيقاف كهربا وسيتم تعليق العقوبة مصدر قانوني بـ الأهلي لـ في الجول: لجنة الانضباط أبلغتنا بإيقاف كهربا 12 مباراة خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء المغربي

كما غاب حسين الشحات عن مران اليوم.

واستمر غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي، حيث لم يتدرب السبت أو الأحد.

ونال فتحي راحة من الجهاز الفني لغيابه التلقائي عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 50 نقطة، ويأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويدير طارق مجدي مباراة سموحة والأهلي التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاونه كل من شريف عبد الله وشهاب راشد، وصبري إبراهيم حكما رابعا، والثنائي حسام عزب وهيثم الشريف للفيديو.

وتولى طارق مجدي إدارة مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام فاركو وفاز الأحمر بثنائية دون رد.

كما أدار مباراة واحدة لفريق سموحة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 17 أبريل في استاد برج العرب في الإسكندرية.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة "أون تايم سبورتس 1".

وسوف يعلق على المباراة أيمن الكاشف.

الأهلي الدوري المصري علي معلول حسين الشحات حمدي فتحي
نرشح لكم
وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: يحق لـ الأهلي التظلم على إيقاف كهربا وسيتم تعليق العقوبة المباريات الـ 12 للإيقاف.. كهربا مهدد بالغياب مرتين أمام الزمالك مصدر قانوني بـ الأهلي لـ في الجول: لجنة الانضباط أبلغتنا بإيقاف كهربا 12 مباراة أول تصريح من مرتضى منصور بعد الحكم القضائي بعزله من رئاسة الزمالك
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد والنتائج 31 دقيقة | كرة سلة
خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة 58 دقيقة | الدوري المصري
بعد التراجع للمركز الأخير.. هيرتا برلين يستعين بنجمه المجري في ولاية ثالثة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا ساعة | الكرة المصرية
مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - بإثارة الشوط الخامس مجددا.. طلائع الجيش يحسم المركز الثالث في الدوري ساعة | رياضات أخرى
قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 3 مباشر كرة طائرة - الأهلي (1) (14-8) (2) الزمالك.. الأحمر يتشبث والأبيض بحاجة لشوط 4 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي