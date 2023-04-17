بعد التراجع للمركز الأخير.. هيرتا برلين يستعين بنجمه المجري في ولاية ثالثة

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني عن إقالة مديره الفني ساندرو شفارتس من منصبه بعد الهزيمة الكبيرة أمام شالكه.

وسقط هيرتا في أرض شالكه بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع إلى المركز 18 -الأخير- في الدوري الألماني.

وتولى شفارتس تدريب هيرتا مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يفز إلا 5 مرات مقابل 8 تعادلات و16 هزيمة.

ولجأ هيرتا برلين لـ بال دارداي كبديل فوري ومدير فني جديد للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

المجري دارداي يعود لـ هيرتا في ولاية ثالثة بعد أن قاد النادي العاصمي بين 2015 و2019، ثم عاد في 2021، وأخيرًا يهب لمحاولة تحقيق المعجزة والهروب من الهبوط.

ولعب دارداي في صفوف هيرتا بين 1997 و2011، وفاز معه بكأس الرابطة الألمانية مرتين، وخاض معه أكثر من 300 مباراة.

وصرّح بنيامين فيبر المدير الرياضي لـ هيرتا: "أنا ممتن لأن بال وافق على تولي المهمة في وسط هذا الموقف المليء بالتحدي".

وتابع: "بال أثبت مرتين سابقتين أنه قادر على جلب الاستقرار للفريق وأنه يستطيع انتشال الفريق من مواقف مشابهة، نحن مقتنعون أنه سيعود لتكرار ذلك".

فيما صرّح دارداي عقب تولي المهمة: "الكل يعرف صلتي بـ هيرتا، وهذا جعلني لا أفكر طويلًا في قبول المهمة والعودة".

وأكمل: "يتبقى أمنا 6 مباريات، مع احتمالية خوض مباراتين إضافيتين، سنقدم أقصى ما لدينا للبقاء في الدوري الممتاز، لن تكون مهمة سهلة، لكني أتطلع إليها".

ويحتاج هيرتا برلين إلى احتلال المركز 16 على الأقل لخوض فرصة لعب الملحق مع ثالث الدرجة الثانية.

ويبتعد هيرتا عن المركز 16 الذي يحتله شتوتجارت بنقطتين.

ويتواجد هيرتا في الدوري الألماني الممتاز للموسم العاشر على التوالي.