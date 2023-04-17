مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 00:35

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح - الزمالك - طلائع الجيش

علم FilGoal.com بأسباب غيابات لاعبي الزمالك عن المباراة القادمة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

الغائبون السبعة هم لاعب الوسط عمرو السيسي والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا والمدافع محمود شبانة ورباعي الأظهرة عمر جابر وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

عمرو السيسي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بجزع في الركبة.

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ويغيب عبد الله جمعة لعدم اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية بعد التعافي من إصابة في العضلة الخلفية، حيث شارك في أجزاء من التدريبات خلال الأيام الماضية فقط ولكن لم تكتمل جاهزيته.

الأمر ذاته ينطبق على عمر جابر، الذي يغيب بسبب عدم اكتمال الجاهزية أيضا.

أما محمد عبد الشافي فيغيب بسبب استمرار البرنامج التأهيلي بعد إصابته في الركبة.

فيما يخضع أحمد فتوح لبرنامج علاجي تأهيلي بسبب كدمة في الظهر تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود.

أخيرا، يغيب الثنائي سامسون أكينيولا ومحمود شبانة لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وهذه هي القائمة الأولى لمدرب الزمالك الجديد خوان كارلوس أوسوريو:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حاتم محمد "سكر" - حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

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