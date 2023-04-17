كرة طائرة - بإثارة الشوط الخامس مجددا.. طلائع الجيش يحسم المركز الثالث في الدوري

فاز طلائع الجيش بالمركز الثالث في دوري الكرة الطائرة بتغلبه على سموحة في المباراة الثانية بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكرر طلائع الجيش فوزه بالمباراة الأولى بنفس نتيجة الأشواط أيضا.

تغلب الزمالك على الأهلي في المباراة الأولى من الدور النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة بين الزمالك والأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17.

ولكن عاد الزمالك وقلب تأخره فائزا بالأشواط التالية، الثاني والثالث والرابع، بنتائج 29-27 و26-24 و25-22.

والمباراة الثانية لا تزال جارية.

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري.