كرة طائرة - بإثارة الشوط الخامس مجددا.. طلائع الجيش يحسم المركز الثالث في الدوري

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

فريق طلائع الجيش للكرة الطائرة

فاز طلائع الجيش بالمركز الثالث في دوري الكرة الطائرة بتغلبه على سموحة في المباراة الثانية بنتيجة 3-2 في الأشواط.

وكرر طلائع الجيش فوزه بالمباراة الأولى بنفس نتيجة الأشواط أيضا.

تغلب الزمالك على الأهلي في المباراة الأولى من الدور النهائي لبطولة دوري الكرة الطائرة بين الزمالك والأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الزمالك يقلب الطاولة ويهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري كرة طائرة – الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر كرة طائرة - خطوة قبل قمة جديدة.. انتصار الأهلي والزمالك أولى جولات نصف نهائي الكأس كرة طائرة - ست مباريات قمة.. الكشف عن مواعيد نهائي دوري الرجال والسيدات

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17.

ولكن عاد الزمالك وقلب تأخره فائزا بالأشواط التالية، الثاني والثالث والرابع، بنتائج 29-27 و26-24 و25-22.

والمباراة الثانية لا تزال جارية.

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري.

سموحة كرة طائرة طلائع الجيش
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد والنتائج مباشر كرة طائرة - الأهلي (2) (11-8) (2) الزمالك.. الحسم أم الفاصلة؟ في المشاركة الأولى.. مصر إلى التصفيات النهائية لكأس العالم بلعبة فيفا 2023 اسكواش - علي فرج يكسر عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونور الشربيني تفوز بلقب السيدات مصر إلى دور خروج المغلوب من تصفيات كأس العالم لعبة فيفا 2023 اسكواش - علي فرج يبحث عن فك عقدة بريطانيا المفتوحة.. ونهائي مصري للسيدات مواعيد مباريات الأحد 16 أبريل 2023.. أرسنال في الدوري الإنجليزي ونهائي الطائرة كرة طائرة - الزمالك يقلب الطاولة ويهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد والنتائج ساعة | كرة سلة
خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
بعد التراجع للمركز الأخير.. هيرتا برلين يستعين بنجمه المجري في ولاية ثالثة ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 2 ساعة | الكرة المصرية
مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - بإثارة الشوط الخامس مجددا.. طلائع الجيش يحسم المركز الثالث في الدوري 2 ساعة | رياضات أخرى
قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر كرة طائرة - الأهلي (2) (11-8) (2) الزمالك.. الحسم أم الفاصلة؟ 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 4 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي