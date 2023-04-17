قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون

أعلن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك، قائمته الأولى مع القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ويستقبل الزمالك نظيره المقاولون اليوم الإثنين في التاسعة والربع مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد أشرف "روقا".

فيما يغيب السباعي: أحمد فتوح، وعبد الله جمعة، ومحمد عبد الشافي، وعمر جابر، ومحمود شبانة، وعمرو السيسي، وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد.

الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حاتم محمد "سكر" - حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.