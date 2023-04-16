انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري

الأحد، 16 أبريل 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الثانية في نهائي دوري الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وفاز الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-17.

ولكن عاد الزمالك وقلب تأخره فائزا بالأشواط التالية، الثاني والثالث والرابع، بنتائج 29-27 و26-24 و25-22.

إذا فاز الزمالك بمباراة اليوم يتوج بطلا للدوري المصري، أما إذا فاز الأهلي يحتكم الفريقان للقاء الفاصل يوم الإثنين 17 أبريل.

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري الكرة الطائرة المصري.

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14-13 للزمالك.. نقطة تفصل عن الدوري

تعادل جديد.. 13-13

الأهلي يتقدم 13-12

التعاااادل.. 12-12

12-11.. فارق نقطة الآن

12-10.. تقليص الفارق من جديد ولكن قيد المراجعة

12-9 للأهلي

11-9 الزمالك يقلص الفارق

11-8 لصالح الأهلي.. 4 نقاط للنهاية

10-8.. الزمالك يتمسك بفرصة الحسم

10-7 لصالح الأهلي

الزمالك يقلص الفارق 8-6

8-5 لصالح الأهلي

7-5 الأهلي يتقدم 3-1

الأهلي يتقدم 2-1

الأهلي يتعادل 1-1

الزمالك يتقدم 1-0

نهاية الشوط الرابع: الأهلي 25-12 الزمالك

المراجعة تمنح النقطة للأهلي.. انتهى الشوط

24-13.. الزمالك يواصل تقليص الفارق ولكن قيد المراجعة الآن

24-12 لصالح الأهلي

24-11 للأهلي.. نقطة وحيدة تفصلنا عن الشوط الفاصل

23-11

23-10.. الشوط الخامس يقترب

22-10 لصالح الأهلي

22-9 الآن

21-9 لصالح الأهلي

20-9 لصالح الأحمر

20-8 لصالح الأهلي

19-8 للأهلي.. فارق 11 نقطة

17-8 للأهلي.. فارق 9 نقاط

14-8.. الزمالك يقلص الفارق

14-7.. فارق 7 نقاط

11-7 لصالح الأهلي

10-7 لصالح الأهلي

10-6 لصالح الأهلي

9-6 لصالح الأهلي بعد مراجعة النقطة

8-6 لصالح الأهلي

7-6 الزمالك يقلص الفارق

7-5 لصالح الأهلي

النقطة تحتسب للزمالك.. 6-5 الآن للأهلي

7-4 لصالح الأهلي واعتراضات بيضاء على النقطة الأخيرة.. المراجعة جارية الآن

5-3 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 4-2

الزمالك يتعادل 1-1

الأهلي يتقدم 1-0

بداية الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث: الأهلي 25-23 الزمالك

الأهلي يحتاج لنقطة.. 24-22

الأهلي يتقدم 23-22

الزمالك يتعادل 22-22

الأهلي يتقدم 22-21

التعادل 21-21

الزمالك يقلص الفارق 21-20

الزمالك يقلص الفارق 21-18

الأهلي يحافظ على تقدمه 21-16

الأهلي يوسع الفارق 18-13

الأهلي يتقدم 13-11

التعادل 7-7

2-1 لصالح الزمالك

1-1 في بداية الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني: الأهلي 24-26 الزمالك

الأهلي 24-24 الزمالك.. تعادل يعيدنا للإثارة

الزمالك 24-23 الأهلي.. تقدم يغير الأمور

الأهلي 22-20 الزمالك

الأهلي 21-20 الزمالك

فارق نقطتين.. 21-19 للأهلي

20-15 لصالح الأهلي

19-15 لصالح الأهلي

14-11 لصالح الأهلي

الأهلي يوسع الفارق.. 13-11

الأهلي يسترد التقدم 11-10

الزمالك يتعادل من جديد 10-10

الأهلي يتقدم 10-9

الزمالك متقدم 8-7

2-1 لصالح الزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الأهلي 20-25 الزمالك

24-20.. الشوط يستمر

25-19 للزمالك ولكن الحكم يراجع النقطة الأخيرة

24-18.. الأهلي يحاول

24-17.. نقطة أخيرة

23-17.. نقطتين فقط للفوز وفارق 6 نقاط

22-17.. الزمالك بحاجة لـ 3 نقاط

20-15 لصالح الزمالك

الزمالك يتفوق بخمس نقاط.. 19-14

الأهلي يقلص الفارق 17-14

الزمالك يتقدم 17-13

الزمالك يتقدم 16-13

الزمالك يسترد فارق الـ 4 نقاط.. 9-5 الآن

الأهلي يقلص الفارق 8-5

الزمالك يتقدم 8-4

الزمالك يتقدم 7-4

4-4 في البداية

بداية المباراة

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