مجموعة الزمالك - الشباب آخر المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب

أكمل الشباب السعودي عقد المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثاني لكأس العرب للأندية، بفوزه الكبير على ضيفه القوة الجوية العراقي 4-0 في استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

واستفاد الشباب من تعادله ذهابًا في البصرة بهدفٍ لكل طرف، ليحسم صعوده على شباب منافسه العراقي.

وتأهل الشباب لمواجهة تشرين السوري في الدور التمهيدي الثاني.

ويعبر الفائز من الشباب وتشرين مباشرةً إلى المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الزمالك والنصر السعودي، والمتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

وتقدّم الشباب على القوة الجوية بعد مرور 19 دقيقة عن طريق الجابوني آرون بوبيندزا.

وأضاف الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيجا الهدف الثاني في الدقيقة 73، وأتبعه حسن التمبكتي بهدفٍ ثالث في الدقيقة 80.

وأكمل كريستيان جوانكا الرباعية الشبابية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانضم الشباب إلى 11 فريقًا في الدور التمهيدي الثاني رفقة الجيش الملكي المغربي، والوحدة الإماراتي، وتيشرين السوري، والهلال السوداني، والصفاقسي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، والنهضة العماني، والمنستيري التونسي، والمحرق البحريني، ونواذيبو الموريتاني، والكويت الكويتي.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في السعودية يوم 20 يوليو المقبل.