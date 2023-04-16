في مباراة بطلها الحكم.. إشبيلية يدفع بـ فالنسيا نحو الكارثة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

فالنسيا - إشبيلية

خسر فالنسيا أمام ضيفه إشبيلية بهدفين دون رد في ملعب مستايا، بالجولة 29 للدوري الإسباني.

وسجّل لويك بادي، وسوسو، ثنائية إشبيلية في شوط المباراة الثاني.

ليتجمّد رصيد فالنسيا عند 27 نقطة في المركز 18، بفارق 3 نقاط عن ألميريا صاحب أقرب مراكز البقاء في الدوري الممتاز.

فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 35 نقطة في المركز 12، وابتعد أكثر عن مراكز الهبوط.

وتلقى فالنسيا هزميته الخامسة تحت قيادة مدربه روبين باراخا في 8 مباريات، مقابل فوزين وتعادل وحيد.

واستمر الأسبوع المثير لـ إشبيلية بعد تعادله 2-2 في أولد ترافورد الخميس الماضي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتقدّم إشبيلية في الدقيقة 55 بواسطة مدافعه الفرنسي بادي الذي سجّل لأول مرة بقميص الفريق الأندلسي.

بعدها اشتعلت الأجواء عندما طالب لاعبو فالنسيا بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على فيرناندو في الدقيقة 61.

لكن برجوع كارلوس دل سيرّو جراندي لتقنية الفيديو، قرر الحكم عدم وجود مخالفة وأمر باستمرار اللعب.

الوضع ازداد صعوبة على أصحاب الأرض عندما أضاف البديل سوسو هدفًا ثانيًا جميلًا في الدقيقة 75 من تسديدة قوية.

ورفع الجناح الإسباني رصيده إلى هدفين هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وحصل فالنسيا على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد سقوط البديل ماركوس أندري عقب التحام مع مواطنه البرازيلي ماركاو.

لكن بعودة دل سيرو جراندي لتقنية الفيديو، تراجع عن قراره وأمر بإلغاء ركلة الجزاء واستمرار اللعب.

القرارات التحكيمية الحاسمة استمرت في الدقيقة 84 عندما أشهر دل سيرو جراندي بطاقة حمراء مباشرة في وجه إلايش موريبا لاعب فالنسيا بعد تدخُل قوي على بريان خيل لاعب فالنسيا.

ويعيش فالنسيا واحدًا من أسوأ المواسم في تاريخه، إذ يقترب من الهبوط لأول مرة منذ سقوطه في 1986 قبل أن يعود مباشرةً في الموسم التالي.

ويعد هبوط 1986 هو الوحيد في تاريخ فالنسيا منذ ظهوره الأول في الدوري الإسباني الممتاز موسم 1931\1932.

فالنسيا إشبيلية الدوري الإسباني
نرشح لكم
لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس تشافي: العشب كان جافا أمام خيتافي.. ولسنا معتادين على اللعب في الشمس جريزمان 150 وأتليتكو 99.. هزيمة ألميريا تنعش آمال فالنسيا نقطة أفضل من لا شيء.. برشلونة يتعادل مع خيتافي ويوسع الفارق مع ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0) (0) برشلونة تشكيل برشلونة - بالدي جناح وروبيرتو ظهير أيمن في مواجهة خيتافي ماركا: توني كروس قرر الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد والنتائج 44 دقيقة | كرة سلة
خارج المران والمباراة.. ثلاثي الأهلي الغائب عن مواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
بعد التراجع للمركز الأخير.. هيرتا برلين يستعين بنجمه المجري في ولاية ثالثة ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: الطعن على عزل مرتضى لا يوقف التنفيذ.. وهذا موعد تحركنا الرسمي ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا ساعة | الكرة المصرية
مباراة الحرس تبعد فتوح.. في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - بإثارة الشوط الخامس مجددا.. طلائع الجيش يحسم المركز الثالث في الدوري ساعة | رياضات أخرى
قائمة أوسوريو الأولى مع الزمالك - عودة شيكابالا وروقا.. وغياب فتوح أمام المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مباشر كرة طائرة - الأهلي (2) (0-0) (2) الزمالك.. إلى الشوط الأخير 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 3 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 4 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي