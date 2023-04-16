روما يكتسح أودينيزي ويقترب أكثر من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا

الأحد، 16 أبريل 2023 - 22:58

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

فاز روما على ضيفه أودينيزي 3-0 في ملعب أوليمبيكو، بالجولة 30 للدوري الإيطالي.

وسجّل ثلاثية روما: إدواردو بوفي، ولورينزو بيليجريني، وتامي أبراهام.

ورفع روما رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط كاملة عن إنتر ميلان صاحب المركز الخامس.

فيما تجمّد رصيد أودينيزي عند 39 نقطة في المركز 12.

وحقق روما فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي.

واستعد روما بشكل مثالي لإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام فينورد روتردام الهولندي الخميس المقبل.

وخسر روما مباراة الذهاب الخميس الماضي في هولندا بهدفٍ دون رد.

وحصل روما على ركلة جزاء أمام أودينيزي بعد مرور 35 دقيقة بسبب لمسة يد على روبيرتو بيريرا.

لينبري بريان كريستانتي للتنفيذ ويهدر بتسديد الكرة في القائم، لكن متابعة بوفي الشاب، سمحت لـ روما بالتقدم في النتيجة.

وسجّل لاعب الوسط الإيطالي صاحب العشرين عامًا هدفه الأول هذا الموسم، والثاني عمومًا بقميص روما.

في الشوط الثاني أضاف بيليجريني -الذي أهدر ركلة جزاء أمام فينورد- هدف روما الثاني بالدقيقة 55 بعد تمريرة أندريا بيلوتي.

وحصل أودينيزي على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد لمسة يد على جيانلوكا مانشيني.

لكن روي باتريشيو تعملق وتصدى لركلة الجزاء من أمام الأرجنتيني بيريرا لاعب يوفنتوس السابق.

وأطلق أبراهام رصاصة الرحمة على أودينيزي بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع أبراهام رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي، وسجل لأول مرة في المنافسة المحلية منذ لقاء إمبولي يوم 4 فبراير الماضي.

روما الدوري الإيطالي أودينيزي
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