في المشاركة الأولى.. مصر إلى التصفيات النهائية لكأس العالم بلعبة فيفا 2023
الأحد، 16 أبريل 2023 - 22:44
كتب : شادي نبيل
نجح منتخب مصر بقيادة أنس بدر ومحمد وائل في التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم للعبة FIFA 23 بعد الفوز على المنتخب اللبناني بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب و 2-1 في مباراة العودة.
ويشارك في تصفيات إفريقيا والشرق الأوسط 11 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل من كل منها 4 فرق لدور خروج المغلوب.
وحقق منتخب مصر الفوز على غانا وفلسطين والبحرين، بينما تعادل مع المغرب وجنوب إفريقيا.
ويمثل مصر في المباريات كل من أنس بدر ومحمد وائل ثنائي فريق "Occupy".
ويلعب منتخب مصر مبارياته من دولة الإمارات.
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