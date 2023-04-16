في المشاركة الأولى.. مصر إلى التصفيات النهائية لكأس العالم بلعبة فيفا 2023

الأحد، 16 أبريل 2023 - 22:44

كتب : شادي نبيل

كأس لعبة فيفا 2023

نجح منتخب مصر بقيادة أنس بدر ومحمد وائل في التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم للعبة FIFA 23 بعد الفوز على المنتخب اللبناني بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب و 2-1 في مباراة العودة.

ويشارك في تصفيات إفريقيا والشرق الأوسط 11 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل من كل منها 4 فرق لدور خروج المغلوب.

وحقق منتخب مصر الفوز على غانا وفلسطين والبحرين، بينما تعادل مع المغرب وجنوب إفريقيا.

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ويمثل مصر في المباريات كل من أنس بدر ومحمد وائل ثنائي فريق "Occupy".

ويلعب منتخب مصر مبارياته من دولة الإمارات.

فيفا 23
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