لابورتا: ليس لديهم أي شيء ضدنا.. ريال مدريد استفاد تاريخيا من التحكيم

دافع جوان لابورتا رئيس برشلونة عن ناديه أمام الاتهامات الموجهة له بدفع مبالغ مالية كبيرة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وقال لابورتا في حديث مع أعضاء النادي: "ليس لديهم أي شيء ضدنا لأنه لا يوجد أي شيء ضدنا. لقد سلطوا الضوء بشكل مبالغ على موقف حدث خلاله أن أحد الأشخاص المنخرطين في هذه الشركات كان حكمًا سابقًا ونائبًا سابقًا لرئيس لجنة الحكام".

وأضاف: "هذا الشخص لم يكن لديه أي قدرة على التأثير على نتائج أي مباراة، لأنه لم يكن يسند المباريات للحكام، غدًا سنشرح كل شيء".

وتابع: "لا نحب الفوز عن طريق الحكام، هناك أندية أخرى، بالتحديد نادٍ دخل في الادعاء كطرف متضرر، استفاد تاريخيًا من التحكيم".

وأتم: "هذا أمر غير منطقي وسأشرح كل شيء غدًا. برشلونة بات ناديًا كبيرًا على مدار أجيال متتابعة وسنكمل 125 عامًا، ولن نسمح أن يقلل أحد من برشلويتنا".

ويعقد لابورتا مؤتمرا صحفيًا غدا الإثنين للحديث علنًا لأول مرة عن موقف ناديه من هذه الاتهامات.

ويحقق القضاء في سداد برشلونة لأكثر من 7 ملايين يورو إلى إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق بين 2001 و2018.

وانضم ريال مدريد إلى القضية بصفته طرفًا متضررًا، مما أضر بالعلاقة بين لابورتا وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.