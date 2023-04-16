لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش

عاد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور للمشاركة مع فريقه في تعادله مع ضيفه بشكتاش بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري التركي.

وعاد الجناح المصري في الوقت المناسب في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمر وإدين فيشكا في مباراة الفريق ضد باشاك شهير الجولة الماضية.

وحل تريزيجيه في الدقيقة 56 على حساب برونو بيريس.

التعادل السلبي ترك طرابزون حامل اللقب في المركز السادس برصيد 45 نقطة، بفارق 21 نقطة عن جالاتاسراي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وكان تريزيجيه قد أصيب خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع قبل أن يعود للتواجد على مقاعد البدلاء.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ماذا قدم تريزيجيه أمام بشكتاش؟

دقائق اللعب: 34

لمسات الكرة: 23

التمريرات الصحيحة: 4 من 8

دقة التمرير: 50%

العرضيات الصحيحة: 0 من 2

التسديدات على المرمى: 2 من 2

المراوغات الناجحة: 3 من 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 7

فقدان الاستحواذ: 8

الاعتراضات: 1

التدخلات: 2