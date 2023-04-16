مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس

الأحد، 16 أبريل 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

تشافي - كيكي سانشيز فلوريس - برشلونة - خيتافي

رد كيكي سانشيز فلوريس المدير الفني لـ خيتافي، على انقادات نظيره تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لعشب ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

وتعادل برشلونة أمام مضيفه خيتافي دون أهداف في الجولة 29 للدوري الإسباني.

وقال سانشيز فلوريس بعد المباراة: "لن أدخل في هذا الجدال، لم نلعب على أرض صخرية، العشب كان رائعًا وهو نفس الأمر على الفريقين".

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وتابع: "هناك (في برشلونة) يجعلونه قصيرًا وسريعًا وهذا يتوافق مع أسلوبهم، أمّا نحن فنترك العشب متوافقًا مع أسلوبنا، لم نفعل شيئًا خارج اللوائح".

كما سخر من شكوى برشلونة من الشمس: "يمكن استخدام نيفيا للوقاية من الشمس أو أي مُنتج".

وعن حديثه مع تشافي، أوضح: "قلنا أشياءً لا يمكن قولها في مؤتمر صحفي، هذا مؤسف، ولكن لا يمكن الإفصاح عنه. كان مرحًا ولطيفًا".

ماذا قال تشافي

وقال تشافي بعد المباراة: "لقد أضرنا عشب الملعب، ولكننا كنا نعرف ذلك بالفعل. بالأمس تدربنا على ملعب جاف لنجهز أنفسنا لهذا الموقف، واليوم رأى الجميع كيف كان العشب".

وأضاف: "من الصعب اللعب هكذا، الكرة لا تتحرك بسلاسة، هذا سيئ للمشاهدين وحتى لـ خيتافي نفسه، الكرة لم تتحرك في مرتدات منير الحدادي".

وأشار: "هذا ليس عذرًا، يجب أن نخلق المزيد هجوميًا، لكننا خرجنا بنقطة، وبالنظر لعدم الراحة التي حظينا بها، فالنقطة ليست سيئة".

وعن استبدال سيرجي روبيرتو الاضطراري: "سيرجي عانى من ألم في العضلة الخلفية، سنرى حاله غدًا، نأمل ألا يكون شيئًا خطيرًا".

وعلّق على تراجع النتائج: "يجب ألا نخلد إلى النوم، نقدّم موسمًا مميزًا في الدوري الإسباني ولكن أمامنا مباريات صعبة. النقطة ليست سيئة بالكامل، ولكننا غير راضين".

وأوضح: "أود حاليًا استعادة المصابين، هذا ليس عذرًا، لدينا قائمة عظيمة وحققنا 11 نقطة من الأفضلية. عندما ينتهي الموسم سنحلل الوضع ونرى السلبيات".

كما أبدى عدم ارتياحه للعب في الرابعة والربع عصرًا: "نحن معتادون على اللعب دون شمس، معتادون على اللعب في المساء، وفوق ذلك كان العشب جافًا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

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