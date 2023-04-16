عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش

الأحد، 16 أبريل 2023 - 21:21

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

تعادل طرابزون سبور مع ضيفه بشكتاش بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري التركي.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون على مقاعد البدلاء في البداية.

وعاد الجناح المصري في الوقت المناسب في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمر وإدين فيشكا في مباراة الفريق ضد باشاك شهير الجولة الماضية.

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وحل تريزيجيه في الدقيقة 56 على حساب برونو بيريس.

التعادل السلبي ترك طرابزون حامل اللقب في المركز السادس برصيد 45 نقطة، بفارق 21 نقطة عن جالاتاسراي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وكان تريزيجيه قد أصيب خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع قبل أن يعود للتواجد على مقاعد البدلاء.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

كما ودع منافسات كأس تركيا بخسارته في ربع النهائي أمام أنقرة جوتشو.

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