تشافي: العشب كان جافا أمام خيتافي.. ولسنا معتادين على اللعب في الشمس

انتقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، حالة أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز معقل خيتافي.

واكتفى برشلونة بالتعادل 0-0 أمام مضيفه خيتافي في الجولة 29 للدوري الإسباني.

وقال تشافي بعد المباراة: "لقد أضرنا عشب الملعب، ولكننا كنا نعرف ذلك بالفعل. بالأمس تدربنا على ملعب جاف لنجهز أنفسنا لهذا الموقف، واليوم رأى الجميع كيف كان العشب".

وأضاف: "من الصعب اللعب هكذا، الكرة لا تتحرك بسلاسة، هذا سيئ للمشاهدين وحتى لـ خيتافي نفسه، الكرة لم تتحرك في مرتدات منير الحدادي".

وأشار: "هذا ليس عذرًا، يجب أن نخلق المزيد هجوميًا، لكننا خرجنا بنقطة، وبالنظر لعدم الراحة التي حظينا بها، فالنقطة ليست سيئة".

وعن استبدال سيرجي روبيرتو الاضطراري: "سيرجي عانى من ألم في العضلة الخلفية، سنرى حاله غدًا، نأمل ألا يكون شيئًا خطيرًا".

وعلّق على تراجع النتائج: "يجب ألا نخلد إلى النوم، نقدّم موسمًا مميزًا في الدوري الإسباني ولكن أمامنا مباريات صعبة. النقطة ليست سيئة بالكامل، ولكننا غير راضين".

وأوضح: "أود حاليًا استعادة المصابين، هذا ليس عذرًا، لدينا قائمة عظيمة وحققنا 11 نقطة من الأفضلية. عندما ينتهي الموسم سنحلل الوضع ونرى السلبيات".

كما أبدى عدم ارتياحه للعب في الرابعة والربع عصرًا: "نحن معتادون على اللعب دون شمس، معتادون على اللعب في المساء، وفوق ذلك كان العشب جافًا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.