تشافي: العشب كان جافا أمام خيتافي.. ولسنا معتادين على اللعب في الشمس

الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

انتقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، حالة أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز معقل خيتافي.

واكتفى برشلونة بالتعادل 0-0 أمام مضيفه خيتافي في الجولة 29 للدوري الإسباني.

وقال تشافي بعد المباراة: "لقد أضرنا عشب الملعب، ولكننا كنا نعرف ذلك بالفعل. بالأمس تدربنا على ملعب جاف لنجهز أنفسنا لهذا الموقف، واليوم رأى الجميع كيف كان العشب".

وأضاف: "من الصعب اللعب هكذا، الكرة لا تتحرك بسلاسة، هذا سيئ للمشاهدين وحتى لـ خيتافي نفسه، الكرة لم تتحرك في مرتدات منير الحدادي".

وأشار: "هذا ليس عذرًا، يجب أن نخلق المزيد هجوميًا، لكننا خرجنا بنقطة، وبالنظر لعدم الراحة التي حظينا بها، فالنقطة ليست سيئة".

وعن استبدال سيرجي روبيرتو الاضطراري: "سيرجي عانى من ألم في العضلة الخلفية، سنرى حاله غدًا، نأمل ألا يكون شيئًا خطيرًا".

وعلّق على تراجع النتائج: "يجب ألا نخلد إلى النوم، نقدّم موسمًا مميزًا في الدوري الإسباني ولكن أمامنا مباريات صعبة. النقطة ليست سيئة بالكامل، ولكننا غير راضين".

وأوضح: "أود حاليًا استعادة المصابين، هذا ليس عذرًا، لدينا قائمة عظيمة وحققنا 11 نقطة من الأفضلية. عندما ينتهي الموسم سنحلل الوضع ونرى السلبيات".

كما أبدى عدم ارتياحه للعب في الرابعة والربع عصرًا: "نحن معتادون على اللعب دون شمس، معتادون على اللعب في المساء، وفوق ذلك كان العشب جافًا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني تشافي
نرشح لكم
مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس جريزمان 150 وأتليتكو 99.. هزيمة ألميريا تنعش آمال فالنسيا نقطة أفضل من لا شيء.. برشلونة يتعادل مع خيتافي ويوسع الفارق مع ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0) (0) برشلونة تشكيل برشلونة - بالدي جناح وروبيرتو ظهير أيمن في مواجهة خيتافي ماركا: توني كروس قرر الاستمرار مع ريال مدريد لموسم إضافي سيبايوس: أستمتع بكل لحظة ألعبها مع ريال مدريد كورتوا: أتمنى أن نكون قد احتفظنا بالأهداف حتى يوم الثلاثاء.. وتأخرنا في الترتيب خطأنا
أخر الأخبار
مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس 7 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش 8 دقيقة | المحترفون
تشافي: العشب كان جافا أمام خيتافي.. ولسنا معتادين على اللعب في الشمس 31 دقيقة | الدوري الإسباني
المباراة الثالثة له في الدوري.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والمقاولون 31 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مجدي حكما لمباراة سموحة والأهلي 35 دقيقة | الكرة المصرية
جريزمان 150 وأتليتكو 99.. هزيمة ألميريا تنعش آمال فالنسيا 43 دقيقة | الدوري الإسباني
محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو ساعة | السعودية
خطأ نتيجته بكاء.. يوفنتوس يخسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 3 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 4 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه