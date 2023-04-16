المباراة الثالثة له في الدوري.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والمقاولون
الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:58
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.
ويتولى محمود بسيوني إدارة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والتي تقام في استاد القاهرة.
ويعاونه كل من أسامة السيد وطارق مصطفى، وحسني سلطان حكما رابعا.
والثنائي علاء صبري ومحمد عبد العزيز للفيديو.
وتعد هذه المباراة هي الثالثة لمحمد بسيوني في الدوري المصري هذا الموسم.
بعدما أدار مباراتي الداخلية ضد طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا ضد أسوان.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 39 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري، ويأتي المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 35 نقطة.
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