طارق مجدي حكما لمباراة سموحة والأهلي
الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:54
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.
ويدير طارق مجدي مباراة سموحة والأهلي التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.
ويعاونه كل من شريف عبد الله وشهاب راشد، وصبري إبراهيم حكما رابعا.
والثنائي حسام عزب وهيثم الشريف للفيديو.
وتولى طارق مجدي إدارة مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام فاركو وفاز الأحمر بثنائية دون رد.
كما أدار مباراة واحدة لفريق سموحة ضد المقاولون العرب وانتهت بالتعادل السلبي.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 50 نقطة، ويأتي سموحة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.
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