جريزمان 150 وأتليتكو 99.. هزيمة ألميريا تنعش آمال فالنسيا

فاز أتليتكو مدريد على ضيفه ألميريا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب متروبوليتانو، بالجولة 29 للدوري الإسباني.

وسجّل أنطوان جريزمان ثنائية أتليتكو مدريد، فيما سجّل خوسيه ماريّا خيمينيز هدف ألميريا الوحيد بالخطأ في مرماه.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثالث، و13 نقطة عن برشلونة المتصدر.

كما وسّع الفارق مع ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع إلى 9 نقاط كاملة.

وسيكون المركز الثالث مهمًا لصاحبه، إذ سيؤهله إلى كأس السوبر الإسباني مطلع العام المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد ألميريا عند 30 نقطة في المركز 17، بفارق 3 نقاط عن فالنسيا صاحب أول مراكز الهبوط الذي يواجه إشبيلية مساء اليوم الأحد.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى لـ ألميريا لملعب متروبوليتانو في تاريخه منذ افتتاحه.

وافتتح جريزمان التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة الخامسة بعد رأسية آنخل مارتين كوريا.

ليصل جريزمان إلى هدفه رقم 150 بقميص أتليتكو مدريد، وهو رابع الهدافين التاريخيين للنادي بفارق 22 هدفًا فقط عن لويس أراجونيس الهداف التاريخي للروخيبلانكوس.

لكن التعادل جاء في الدقيقة 37 بعد تسديدة ليو بابتيستاو -لاعب أتليتكو السابق- التي اصطدمت بـ خيمينيز وغيرت اتجاهها لتسكن شباك أصحاب الأرض.

وبذلك هز أتليتكو مدريد شباكه بالخطأ للمرة 99 في تاريخ الدوري الإسباني، وهو الأول على هذا الصعيد.

لكن جريزمان أعاد أتليتكو للمقدمة في الدقيقة 43 بتسديدة يسارية سكنت شباك النادي المملوك لـ تركي آل الشيخ.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة عندما عاد الحكم لمراجعة ركلة جزاء محتملة لوجود لمسة يد على خيمينيز، لكن ما أنقذ أتليتكو مدريد كان وجود لويس سواريز في موقف تسلل.