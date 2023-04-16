محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو

الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:23

كتب : حسام أحمد

وليد شرشاري - كريستيانو رونالدو

علّق وليد شرشاري محلل أداء فريق الفيحاء، على صورته مع كريستيانو رونالدو نجم النصر بعد مباراة الفريقين.

واكتفى النصر بالتعادل 0-0 أمام مضيفه الفيحاء يوم الأحد الماضي في الدوري السعودي.

وقال شرشاري لـ FilGoal.com عن المشادة التي جمعته بالنجم البرتغالي: "كل شيء على ما يرام مع رونالدو ولا يوجد أي خلاف معه".

وأضاف: "رونالدو هو أفضل لاعب في العالم وتأثيره كبير على الدوري السعودي".

وأتم:"العالم بأكمله بات يتابع المسابقة باهتمام كبير منذ قدومه وجميع القنوات الفضائية تريد بث مبارياتنا".

واكتفى النصر بالوصول إلى النقطة 53 في المركز الثاني بالدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

وسجل رونالدو 11 هدفًا في 10 مباريات بالدوري السعودي، وصنع هدفين.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر الدوري السعودي الفيحاء
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