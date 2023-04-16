محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو

علّق وليد شرشاري محلل أداء فريق الفيحاء، على صورته مع كريستيانو رونالدو نجم النصر بعد مباراة الفريقين.

واكتفى النصر بالتعادل 0-0 أمام مضيفه الفيحاء يوم الأحد الماضي في الدوري السعودي.

وقال شرشاري لـ FilGoal.com عن المشادة التي جمعته بالنجم البرتغالي: "كل شيء على ما يرام مع رونالدو ولا يوجد أي خلاف معه".

وأضاف: "رونالدو هو أفضل لاعب في العالم وتأثيره كبير على الدوري السعودي".

وأتم:"العالم بأكمله بات يتابع المسابقة باهتمام كبير منذ قدومه وجميع القنوات الفضائية تريد بث مبارياتنا".

واكتفى النصر بالوصول إلى النقطة 53 في المركز الثاني بالدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

وسجل رونالدو 11 هدفًا في 10 مباريات بالدوري السعودي، وصنع هدفين.