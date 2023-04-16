محلل أداء الفيحاء يعلق لـ في الجول على صورته مع رونالدو
الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:23
كتب : حسام أحمد
علّق وليد شرشاري محلل أداء فريق الفيحاء، على صورته مع كريستيانو رونالدو نجم النصر بعد مباراة الفريقين.
واكتفى النصر بالتعادل 0-0 أمام مضيفه الفيحاء يوم الأحد الماضي في الدوري السعودي.
وقال شرشاري لـ FilGoal.com عن المشادة التي جمعته بالنجم البرتغالي: "كل شيء على ما يرام مع رونالدو ولا يوجد أي خلاف معه".
وأضاف: "رونالدو هو أفضل لاعب في العالم وتأثيره كبير على الدوري السعودي".
وأتم:"العالم بأكمله بات يتابع المسابقة باهتمام كبير منذ قدومه وجميع القنوات الفضائية تريد بث مبارياتنا".
واكتفى النصر بالوصول إلى النقطة 53 في المركز الثاني بالدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.
وسجل رونالدو 11 هدفًا في 10 مباريات بالدوري السعودي، وصنع هدفين.
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