خطأ نتيجته بكاء.. يوفنتوس يخسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام ساسولو

خسر يوفنتوس مباراته الثانية على التوالي في الدوري أمام ساساولو بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة الوحيد جريجوري في الدقيقة 61، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من نيكولو فاجيولي في التشتيت.

وخرج اللاعب الشاب بعدها ليظهر باكيا على مقاعد البدلاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه.

وأصبح ديفريل رابع لاعب فرنسي يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي بعد ديفيد تريزيجيه (123) وميشيل بلاتيني (68) وسيريل تيريو (66).

مشهد مؤثر.. بكاء فاجيولي بعدما ارتكب خطأً تسبب بهدف في مرمى فريقه#ساسولو_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tAycgwjgal — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 16, 2023

وبذلك يحقق ساسولو فوزه الثالث تاريخيا على يوفنتوس في 21 مباراة جمعت بين الفريقين، مقابل 15 فوز للبيانكونيري وثلاثة تعادلات.

ونجح ساسولو في الفوز على إيه سي ميلان وأتلانتا ويوفي وروما في الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 40 في المركز العاشر.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.