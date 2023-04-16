خطأ نتيجته بكاء.. يوفنتوس يخسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام ساسولو

الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:15

كتب : FilGoal

هدف ديفريل مع ساسولو أمام يوفنتوس

خسر يوفنتوس مباراته الثانية على التوالي في الدوري أمام ساساولو بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة الوحيد جريجوري في الدقيقة 61، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من نيكولو فاجيولي في التشتيت.

وخرج اللاعب الشاب بعدها ليظهر باكيا على مقاعد البدلاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه.

وأصبح ديفريل رابع لاعب فرنسي يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي بعد ديفيد تريزيجيه (123) وميشيل بلاتيني (68) وسيريل تيريو (66).

وبذلك يحقق ساسولو فوزه الثالث تاريخيا على يوفنتوس في 21 مباراة جمعت بين الفريقين، مقابل 15 فوز للبيانكونيري وثلاثة تعادلات.

ونجح ساسولو في الفوز على إيه سي ميلان وأتلانتا ويوفي وروما في الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 40 في المركز العاشر.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ساسولو
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