خطأ نتيجته بكاء.. يوفنتوس يخسر للمرة الثانية على التوالي في الدوري أمام ساسولو
الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:15
كتب : FilGoal
خسر يوفنتوس مباراته الثانية على التوالي في الدوري أمام ساساولو بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.
سجل هدف المباراة الوحيد جريجوري في الدقيقة 61، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا خطأ من نيكولو فاجيولي في التشتيت.
ضغط ساسولو يتحول إلى هدف
ديفريل يستغل خطأً من فاجيولي ويقبل الهدية ويسجل في مرمى يوفنتوس #ساسولو_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/QBsBRLKm9z— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 16, 2023
وخرج اللاعب الشاب بعدها ليظهر باكيا على مقاعد البدلاء بسبب الخطأ الذي ارتكبه.
وأصبح ديفريل رابع لاعب فرنسي يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي بعد ديفيد تريزيجيه (123) وميشيل بلاتيني (68) وسيريل تيريو (66).
مشهد مؤثر.. بكاء فاجيولي بعدما ارتكب خطأً تسبب بهدف في مرمى فريقه#ساسولو_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/tAycgwjgal— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 16, 2023
وبذلك يحقق ساسولو فوزه الثالث تاريخيا على يوفنتوس في 21 مباراة جمعت بين الفريقين، مقابل 15 فوز للبيانكونيري وثلاثة تعادلات.
ونجح ساسولو في الفوز على إيه سي ميلان وأتلانتا ويوفي وروما في الدور الثاني من الدوري الإيطالي.
الفوز رفع رصيد ساسولو للنقطة 40 في المركز العاشر.
وتوقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.