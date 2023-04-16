كرة شاطئية - مصر رفقة السودان وفلسطين في كأس العرب

الأحد، 16 أبريل 2023 - 20:05

كتب : هاني العوضي

قُرعة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

وقعت مصر في المجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتنطلق البطولة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة يوم 11 مايو، وتستمر حتى 20 مايو.

وتشارك 12 دولة عربية في منافسات البطولة، يتم تقسيمها على 3 مجموعات.

وتواجدت مصر في نفس المجموعة رفقة السودان وفلسطين وعُمان.

نتيجة القُرعة:

المجموعة الأولى:

السعودية - موريتانيا - المغرب - لبنان.

المجموعة الثانية:

عُمان - فلسطين - السودان - مصر.

المجموعة الثالثة:

الإمارات - ليبيا - الكويت - جزر القًُمر.

وتلعب مصر مباراتها الأولى أمام السودان يوم 12 مايو في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتخوض اللقاء الثاني أمام عُمان يوم 14 مايو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم تختتم دور المجموعات بمواجهة فلسطين يوم 16 مايو في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب متصدر مجموعة مصر أمام أفضل منتخب من أصحاب المركز الثالث.

فيما يلعب وصيف المجموعة أمام متصدر المجموعة الثالثة.

وتقام البطولة لأول مرة منذ نسخة 2014 التي استضافتها مصر وتُوج بها الفراعنة على حساب لبنان في المباراة النهائية.

وانطلقت البطولة في 2008 على أرض مصر أيضًا، وفاز بها صاحب الأرض على حساب لبنان.

واستضافت السعودية النسخة الثانية في 2010 وفازت بها على حساب الإمارات.

وحلت مصر وصيفة لبطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في أكتوبر الماضي بخاسرتها أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

وتشارك مصر في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تقام في الإمارات بشهر نوفمبر من العام الجاري.

مصر فلسطين السودان
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