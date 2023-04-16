انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) بشكتاش

الأحد، 16 أبريل 2023 - 19:35

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة طرابزون سبور ضد بشكتاش ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري التركي.

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ق 56 نزول تريزيجيه بدلا من برونو بيريس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

بداية المباراة.. تريزيجيه على مقاعد البدلاء

وعاد محمود حسن تريزيجيه للتواجد على مقاعد بدلاء طرابزون سبور أمام بشكتاش.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 44 نقطة، إذ خسر آخر مباراتين في المسابقة.

ويتواجد بشكتاش في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويعود الجناح المصري في الوقت المناسب في ظل إصابة الثنائي عبد القادر عمر وإدين فيشكا في مباراة الفريق ضد باشاك شهير الجولة الماضية.

وأصيب تريزيجيه خلال مباراة عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي في الدوري التركي.

وكانت مدة الغياب المبدئية تبلغ 3 أسابيع، لكنها وصلت إلى 5 أسابيع قبل أن يعود للتواجد على مقاعد البدلاء.

وغاب تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

كما ودع منافسات كأس تركيا بخسارته في ربع النهائي أمام أنقرة جوتشو.

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