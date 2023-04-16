انتهت الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) ليفركوزن
الأحد، 16 أبريل 2023 - 19:30
كتب : FilGoal
ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولسفبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني.
ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج الذي يواجه باير ليفركوزن في الجولة 28 من الدوري الألماني.
وهي المباراة السابعة على التوالي لمرموش في التشكيل الأساسي لفريقه.
ويحتل فولفسبورج المركز التاسع في الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليفركوزن المركز السادس بـ43 نقطة.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 70: خروج عمر مرموش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27. سيردار أزمون لاعب ليفركوزن يسدد كرة صاروخية ترتد من العارضة.
ق15. ربع ساعة تمر بلا أهداف أو خطورة على المرميين.
انطلاق المباراة
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