انتهت الدوري الألماني - فولفسبورج (0) (0) ليفركوزن

الأحد، 16 أبريل 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج × يونيون برلين

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولسفبورج ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج الذي يواجه باير ليفركوزن في الجولة 28 من الدوري الألماني.

وهي المباراة السابعة على التوالي لمرموش في التشكيل الأساسي لفريقه.

أخبار متعلقة:
رغم الغيابات.. مانشستر يعود من سيتي جراوند بفوز هام على نوتنجهام بعد غياب 43 يوما.. تريزيجيه يعود لدكة بدلاء طرابزون أمام بشكتاش للمباراة السابعة على التوالي.. مرموش أساسي أمام ليفركوزن سجل هدفه الـ11.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد أوكسير

ويحتل فولفسبورج المركز التاسع في الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليفركوزن المركز السادس بـ43 نقطة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــــنـــــا

---------

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 70: خروج عمر مرموش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. سيردار أزمون لاعب ليفركوزن يسدد كرة صاروخية ترتد من العارضة.

ق15. ربع ساعة تمر بلا أهداف أو خطورة على المرميين.

انطلاق المباراة

عمر مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل سلبيا مع ليفركوزن لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) بشكتاش بعد غياب 43 يوما.. تريزيجيه يعود لدكة بدلاء طرابزون أمام بشكتاش للمباراة السابعة على التوالي.. مرموش أساسي أمام ليفركوزن سجل هدفه الـ11.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد أوكسير مصطفى محمد يسجل ونانت يخسر أمام أوكسير
أخر الأخبار
بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل سلبيا مع ليفركوزن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش 5 دقيقة | المحترفون
مدرب خيتافي: شكوى تشافي؟ يمكن استعمال منتجات الوقاية من الشمس 12 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش 13 دقيقة | المحترفون
تشافي: العشب كان جافا أمام خيتافي.. ولسنا معتادين على اللعب في الشمس 36 دقيقة | الدوري الإسباني
المباراة الثالثة له في الدوري.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والمقاولون 36 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مجدي حكما لمباراة سموحة والأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
جريزمان 150 وأتليتكو 99.. هزيمة ألميريا تنعش آمال فالنسيا 48 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 2 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك 3 انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي 4 بايرن ميونيخ يقرر إيقاف ساديو ماني وتغريمه